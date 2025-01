El dardo contra Sánchez de Tudanca en su despedida: todos los que le rodean "votaron a Susana Díaz en las primarias"

Luis Tudanca ha oficializado este martes que renuncia a seguir liderando el PSOE de Castilla y León. Un anuncio que, según ha expresado él mismo, en una rueda de prensa en la sede del PSOE en Valladolid, ya le trasladó al presidente del Goibierno hace tres días en una conversación que mantuvo con Pedro Sánchez.

En su despedida, arropado por todos sus colaboradores en la dirección, ha lanzado un dardo contra el mismo Sánchez que le ha enseñado la puerta de salida recordando que "hay mucha gente que no estuvo conmigo en procesos congresuales anteriores, creo que los que me acompañan hoy todos votaron a Susana Díaz, pero no pasa nada".

Luis Tudanca, que había trasladado su intención de concurrir a la reelección, ha cambiado de opinión tras las maniobras de Pedro Sánchez para relevarle. Lo ha hecho, según ha manifestado, tras mantener varias conversaciones con cargos y secretarios generales provinciales del partido y ver que no contaba con los apoyos suficientes para resistir.

"He escuchado a mucha gente a lo largo de las últimas semanas porque no tenía las cosas claras" ha asegurado el también diputado en las Cortes de Castilla y León. Un cargo que, por ahora, mantendrá.

Una de las personas con las que se ha reunido a lo largo de este pasado fin de semana, pese a no ser secretario provincial, ha sido el alcalde de Soria, Carlos Martínez. Se trata del hombre elegido por Pedro Sánchez para relevarle al frente del liderazgo de los socialistas castellanoleoneses.

En su opinión, "esta tierra necesita un cambio, ambición e ilusión" que "solo puede venir de la mano de un gobierno socialista". Por eso, ha proseguido, "hace tres días le comuniqué a Pedro Sánchez mi decisión de no presentar mi candidatura, otro vendrá que consiga más".

Luis Tudanca, sin ningún tipo de autocrítica, más allá de reconocer que "existe desunión" y que con su marcha espera "contribuir a que la unión del partido permanezca", ha celebrado que "en estos diez años" de su liderazgo "hemos roto un techo de cristal, ya nadie puede decir que el PSOE no puede ganar en Castilla y León".

Enfrentado a Ferraz

Tudanca se enfrentó el pasado mes de octubre a la dirección federal, presidida por Pedro Sánchez, por el calendario de las primarias a las que pretendía presentarse sin rival. Ferraz, sin embargo, le cortó las alas y canceló ese proceso interno con el que buscaba su reelección.

La Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE decidió dejar sin efecto la convocatoria del Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León al considerar que no se cumplirían los Estatutos del partido que establecen que las citas autonómicas que deben celebrar tras la federal.