Ayuso acusa a Sánchez de "estrangular Madrid" y se prepara para un 2025 "lleno de mentiras y ataques"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la rueda de prensa del último Consejo de Gobierno del año, donde ha hecho balance de lo cosechado en 2024, para denunciar la situación que vive la región por parte del Ejecutivo central de Pedro Sánchez.

En palabras de la líder madrileña, su Gobierno "está preparado para el año 2025, que comenzará lleno de mentiras y ataques a todo aquello que damos sentido nuestra Nación. El objetivo de Sánchez y su débil proyecto es atrincherarse al precio que sea. Aunque no pueda sacar adelante votaciones fundamentales para los intereses de España y los españoles, ni tener presupuestos".

"Aunque tenga que hacer pactos antinatura con lo que llamaría 'derechona vasca y catalana', con la ultraderecha europea, con los que defienden naciones paralegales y desprecian nuestra Transición y nuestra democracia", señalaba Ayuso ante los medios de comunicación.

"Para todo eso Sánchez necesita estrangular Madrid y descapitalizar España, en una huida hacia adelante donde ya no oculta sus obsesiones contra la Comunidad de Madrid, lo que acaban pagando los madrileños. Pero no sólo ellos: es una pérdida inmensa del mayor capital político, histórico y económico que tiene España".

"A ninguna nación del mundo le ha ido mejor atacando su capital. Pero de manera encubierta y otras, incapaz de taparse, el gobierno desprecia las competencias autonómicas y las políticas liberales que los madrileños han elegido claramente en las urnas", denuncia la presidenta.

"No será sólo una cuestión de dinero, lo que ya llevamos soportando muchos años a través de la infrafinanciación de la región y de proyectos vitales para ella. Negando que hoy somos 1 millón y medio más de madrileños que no computan para el Gobierno, no existen".

"Esa obsesión personal con Madrid va a costar la imputación y probablemente la condena de algunos de sus más cercanos colaboradores, empezando por el propio fiscal general del Estado, lo que no ocurre en democracia alguna. No soporta que Madrid sea la locomotora económica del país; que seamos los que más empleo, empresas e inversión generamos; que seamos los que, con menos impuestos, más recaudamos; que seamos la región más de moda del mundo, con los mayores índices de libertad y prosperidad", analizaba la líder del PP en la capital.

Ayuso hace balance del curso político

Como hemos adelantado en la portada de Vozpópuli, la presidenta regional ha hecho gala de los logros políticos, sociales y económicos que si Ejecutivo ha cosechado durante el año 2024.

En primer lugar, el éxito de las políticas fiscales llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid. Ésta estrenará en 2025 un total de nueve rebajas de impuestos enfocadas a facilitar la compra y el alquiler de viviendas y que supondrán un ahorro de 170 millones de euros para los madrileños. En 2025 están previstas, además, las nuevas rebajas fiscales en Sucesiones y Donaciones con un ahorro que ascenderá a otros 130 millones de euros.

De las nueve rebajas de la Comunidad de Madrid para este próximo año, siete son incentivos para facilitar el acceso a la vivienda, una bonificación para afectados de la línea 7B en San Fernando de Henares que adquieran un inmueble que sustituya al dañado y una rebaja en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero.

La primera de las deducciones supondrá 1.000 euros por el arrendamiento de viviendas vacías, y se la podrán aplicar los pequeños propietarios que firmen contratos con una duración efectiva de, al menos, tres años. Cerca de 20.000 beneficiarios podrán ahorrarse 20 millones de euros.

La segunda pretende amortiguar el incremento de las cuotas de préstamos variables por la subida de tipos tomando como referencia el euríbor a diciembre de 2022, con un límite de 300 euros y siempre que se trate de la vivienda habitual. Esta no debe haber costado más de 390.000 euros y la renta familiar per cápita no superar los 30.930 euros. Se estima que alcanzará a 450.000 hipotecados y la reducción para sus beneficiarios será de 90 millones.

Además, se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual vigente, elevando la edad máxima para poder aplicarla de 35 a 40 años. Con esta medida, se beneficiarán cerca de 45.000 contribuyentes, que se sumarían a los 65.000 que actualmente se acogen a ella, generando un alivio fiscal adicional de 50 millones de euros anuales.

También, Ayuso ha confirmado que ya se ha cumplido o está en desarrollo el 93% de todas las medidas de su programa de Gobierno en esta Legislatura. Así, se han aprobado 149 de las 459 prometidas (32,4%), 278 se están desarrollando (60,57%) y tan solo 32 quedan para su aplicación (6,97%).

Por último, ha detallado nuevas medidas de su veto al cannabis y derivados. En concreto, se va a prohibir su venta a menores de edad en cualquier establecimiento a través de máquinas expendedoras, dispensadores, móviles, portátiles ni sucedáneos o derivados. Por eso, se va a limitar su publicidad, vetando esta última a una distancia mínima de 300 metros respecto a los centros educativos de enseñanza no universitaria.