Pablo Casado pide al Gobierno un "mando único sanitario" sin declarar el estado de alarma

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido este lunes al Gobierno que establezca un "mando único sanitario" para afrontar la segunda ola de la pandemia del coronavirus, aunque sin declarar el estado de alarma. A preguntas del periodista Carlos Alsina en el programa 'Más de uno' en Onda Cero, Casado ha defendido la gestión de la Comunidad de Madrid, aunque ha evitado decir que la situación en la región madrileña está "bajo control".

Casado ha rechazado nuevamente la declaración del estado de alarma, una "medida excepcional" que depende del Gobierno y que fue apoyada en su día por el "retraso" del Ejecutivo central y ante la crisis sanitaria. Por ello, ahora aboga por evitar una "parálisis brutal de la economía", sin recurrir al estado de alarma, con "la legislación en vigor": "Ellos creen que no".

El líder de la oposición ha incidido en la necesidad de incrementar los controles sanitarios en el aeropuerto de Barajas. También ha pedido una "norma específica para cuarentenas" con el fin de que estas sean "efectivas", para lo que reclama al Gobierno que establezca un "mando único objetivo" con el que "coordine para todos dando mecanismos legales", sin especificar cuáles.

El presidente 'popular' ha criticado la actitud del Ejecutivo por crear una mesa de coordinación en Madrid para "cinco días después decir que todo es un desastre": "Tanta cogobernanza y al final lo que está haciendo es poner en el foco una comunidad autónoma". En ese sentido, ha defendido las medidas adoptadas por parte del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso: "Lo que dice la Comunidad es que no hace falta un confinamiento total para seis millones de personas".

Casado evita decir que Madrid "está bajo control"

Para Pablo Casado, la situación epidemiológica en Madrid es esperanzadora: "Está habiendo una información hospitalaria de que están en el camino correcto". "Se están ciñendo a cifras y a medidas que, según ellos, y ahí están las cifras, están funcionando", ha recalcado, si bien ha evitado decir que la pandemia en la región madrileña "está bajo control".

Pablo Casado ha defendido que la gestión del coronavirus por parte de la Comunidad de Madrid está "en el camino correcto", aunque evita decir que la pandemia en la región "está bajo control"

Según Casado, al Gobierno le ha "pillado el toro", aunque ha reconocido que la "responsabilidad" desde el fin del proceso de 'desescalada' es de las comunidades autónomas. Sin embargo, considera que "la competencia en materia de alertas internacionales [...] es del Gobierno de la nación". "Lo que deberíamos hacer es remar todos en la misma dirección", ha enfatizado.

Tacha de "cobarde" a Sánchez por los "ataques" al Rey

El veto al Rey en el acto de despachos de jueces en Barcelona y la tramitación de los indultos de los presos del 'procés' han sido otros de los temas abordados por el líder de los 'populares'. "Lo que está pasando es una crisis institucional", ha afirmado, entre críticas a los acercamientos de presos de ETA para "contentar" a Bildu o la tramitación de los indultos para "contentar" al secesionismo catalán.

"El colmo es ahora avalar las declaraciones incendiarias" del ministro Alberto Garzón y el vicepresidente Pablo Iglesias, ha enfatizado, lamentando la "cobardía" del presidente Pedro Sánchez, al que acusa de dar "carta de naturaleza" a los "ataques" a la monarquía para "lograr unos votos", con lo que está ayudando a "degenerar las instituciones en España". "Pedro Sánchez está desaparecido" sin defender a Felipe VI, ha censurado: "¿Defiende al Rey? ¿Defiende la unidad nacional?".

En cuanto a las últimas informaciones sobre la 'Operación Kitchen', que salpica al PP, Casado ha justificado su decisión de apartar a algunas de las personas vinculadas a hechos que están siendo investigados judicialmente. pese a lo que no ha emprendido ninguna acción interna para esclarecer lo ocurrido: "La verdad es que no". "Si esas personas son declaradas inocentes, se reincorporarán al partido", ha dicho tras explicar que buscaba a personas con "credibilidad" para "que no se ponga en duda su trayectoria profesional".