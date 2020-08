Ofensiva republicana para borrar a Juan Carlos I en todas las calles que llevan su nombre

Desde diversos flancos y con matices distintos, diferentes partidos políticos de índole republicana han lanzado una campaña para borrar a Juan Carlos I de todas las calles y plazas que llevan su nombre. Los ayuntamientos de Vitoria (gobernado por el PNV), el de Gijón (PSOE) y el de Cádiz (Podemos) ya han dado los primeros pasos.

Una ofensiva que se ha visto acelerada esta semana con la salida del rey emérito de España, pero que se viene gestando desde hace semanas para cambiar los nombres de las vías públicas dedicadas al monarca por otras denominaciones como "Avenida del 8-M" o "Avenida de la Sanidad Pública".

Ya el pasado 9 de junio, al calor de las informaciones sobre los escándalos fiscales del Emérito, el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, solicitó al INE un listado completo con todas las calles, avenidas, plazas, vías y otros lugares públicos que tienen el nombre de Juan Carlos I.

Esta misma semana, tras conocerse que el Emérito abandonó el país, el INE hizo llegar el listado, de 15 hojas y en el que se señalan al menos 637 municipios que tienen vías públicas con el nombre del Emérito.

"Es el mismo procedimiento que usamos para eliminar las calles franquistas. Vamos a requerir a estos ayuntamientos que se cambie el nombre de Juan Carlos I por uno que no ofenda a los demócratas" Carles Munet, senador de Compromís

La formación naranja solicitará en septiembre a la mesa del Senado que se comiencen a enviar requerimientos a todos los municipios que aparecen en el listado pidiendo documentos que certifiquen qué medidas han adoptado para cambiar el nombre de esas calles.

"Es el mismo procedimiento que usamos para conseguir que se eliminaran 2.000 calles franquistas. Vamos a requerir a estos ayuntamientos, por medio de nuestra oficina en el Senado si lo rechaza la mesa, que se cambie el nombre de Juan Carlos I por uno que no ofenda a los demócratas", afirma Munet en declaraciones a Vozpópuli.

30 años para borrar a Franco, tres días para Juan Carlos

Eliminar las calles franquistas llevó varias décadas, hasta después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica promovida por el Gobierno socialista del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2007. Los republicanos quieren que en el caso de Juan Carlos I todo sea más rápido.

A pesar de que el Emérito no está imputado ni condenado, y aunque fue una figura clave en la Transición, el senador de Compromís afirma que "esa persona no se merece ningún reconocimiento en calles ni lugares públicos".

"Su conducta como máximo representante del Estado no ha sido ética ni honesta, ni ejemplar. No sabemos si sus actos han prescrito o no, pero sí sabemos que aprovechó su posición para llenarse los bolsillos y tuvo un comportamiento reprobable", añade Munet.

Podemos en Baleares y Cádiz

En la misma línea, Podemos en Baleares anunció el pasado sábado que todos sus responsables a nivel autonómico, insular o municipal presentarán iniciativas para "eliminar cualquier referencia al rey emérito en todos los espacios públicos que lo tengan". Un llamamiento al que se han sumado este viernes las Juventudes Socialistas de Baleares.

En Andalucía, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz que encabeza su alcalde, José María González, Kichi, afirmó este jueves que va a proponer la sustitución del nombre de la Avenida Juan Carlos I por el de Avenida de la Sanidad Pública. Un asunto que llevará a la Comisión de Nomenclátor, con representación de los grupos municipales, aunque será el pleno municipal el órgano que tendrá la última palabra.

El gaditano ha sido el último ayuntamiento en anunciar una medida dirigida a borrar a Juan Carlos I de los espacios públicos. El primero de ellos, sin embargo, fue uno gobernado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Avenida del 8-M en Vitoria

Se trata del ayuntamiento de Vitoria. Su alcalde, Gorka Urtaran, modificó el 28 de julio el callejero municipal para que, desde ese día, la anterior Avenida Juan Carlos I pasara a llamarse Avenida del 8 de marzo "para homenajear a todas las mujeres que han dedicado y dedican su vida a hacer una ciudad más justa, más igualitaria y más libre, tanto en el ámbito público como privado".

El propio Urtaran justificó su decisión ese día diciendo que Juan Carlos I "no es un ejemplo ni para la sociedad vasca ni para Vitoria". El PNV no es el único partido nacionalista que está promoviendo medidas en este sentido. El BNG en Santiago y EH-Bildu en Navarra están dando pasos en el mismo sentido.

La alcaldesa del PSOE que quiere borrar al Emérito

Quizás uno de los movimientos más sorprendentes dirigidos a borrar a Juan Carlos I del callejero ha llegado desde Asturias. Mientras Pedro Sánchez defendía en Moncloa el martes a la institución monárquica, la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, decidió que quitará el nombre del Emérito de una calle de la ciudad asturiana ante las "numerosas peticiones" de ciudadanos y organizaciones sociales en este sentido que ha recibido, según informó El Correo.

Una decisión que el diputado del PP y secretario general de los populares en Gijón, Pablo González, criticó tachando de "sectaria" a la alcaldesa. "Muchos de esos argumentos (los utilizados para retirar el nombre a la calle) serían aplicables a muchos miembros del partido de la propia alcaldesa y a muchos personajes históricos con asesinatos a sus espaldas pero que tienen calles en Gijón", indicó González.

No todos los alcaldes socialistas comparten la posición de la jefa municipal de los socialistas en Gijón. A pesar de las peticiones de algunas plataformas republicanas en su municipio, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, rechazó adoptar una medida similar porque "sería un trastorno" para "miles de vecinos" cambiar el nombre a la principal avenida de Leganés. Sobre todo, según explicó, por los cambios que conllevaría en documento oficiales como el DNI o el permiso de circulación de los vecinos que viven en esa avenida.

Más de 637 municipios

Aunque el listado enviado por el INE a Compromís señala que son 637 los municipios que llevan el nombre del Emérito, podrían ser muchos más."Nos hemos dado cuenta que en varios municipios de Valencia, Cataluña y otras comunidades autónomas las calles dedicadas al Juan Carlos I tienen el nombre en otro idioma", indica Munet.

"Por ejemplo en Benicarló, sabemos que existe una avenida Joan Carles I, y no está incluida en el listado del INE. Por eso vamos a pedir en septiembre otro listado más completo", añade el senador de Compromís.

En paralelo, su formación está promoviendo a nivel municipal que se borre en los municipios de la Comunidad Valenciana cualquier referencia al Emérito. Por ejemplo, ha promovido el cambio de nombre de la Plaza del Rey Juan Carlos I en el Puerto de Sagunto.