Sánchez frena la campaña de Podemos contra la Monarquía: "El pacto constitucional está vigente"

La salida de España del rey Juan Carlos I ha vuelto a poner de manifiesto diferencias sustanciales entre los socios que forman el Gobierno de coalición ante un asunto de Estado.

En contra del discurso de los dirigentes de Unidas Podemos, que cuestionan la continuidad de la monarquía, el presidente Pedro Sánchez ha respaldado este martes la decisión de la Casa Real de "distanciarse de las supuestas conductas cuestionables y reprobables de uno de sus miembros".

"La respuesta es la que corresponde a una democracia vigorosa", ha celebrado para después insistir en que el Gobierno que él preside "considera plenamente vigente el pacto constitucional".

Las palabras del mandatario socialista llegan en el marco de una rueda de prensa un día después del anuncio de Zarzuela y tras un tenso Consejo de Ministros que ha durado tres horas y media.

A primera hora de la mañana, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba en Cadena SER que desconocía si la Casa Real y la Moncloa habían negociado la salida del rey emérito.

"Puede ser que haya sido el PSOE", ha señalado, manifestando la ausencia de Podemos en esas conversaciones que han dado como resultado una decisión que "no la ha tomado" el Gobierno de coalición, sino unilateralmente los socialistas: "Desde luego no es una decisión que se haya tomado en el Gobierno, respeto las decisiones del PSOE pero no es una decisión que haya tomado el Gobierno de coalición".

Sánchez defiende el carácter "confidencial" de sus conversaciones con Felipe VI

El presidente ha admitido conversaciones discretas y confidenciales con el jefe de Estado, pero ha eludido responder a las preguntas de los periodistas sobre si la salida de Juan Carlos I ha sido pactada con Moncloa.

"Lo importante es que Juan Carlos I ha manifestado que acatará las decisiones judiciales como cualquier otro español", ha insistido. Tampoco ha confirmado el paradero actual del rey emérito y ha asegurado que lo desconoce.

Sánchez ha reconocido que los dos partidos que conforman la coalición tienen "culturas políticas distintas", pero ha calmado las aguas asegurando que la "hoja de ruta se firma en el acuerdo de Gobierno". En este sentido, el mandatario socialista ha afirmado que, hasta el pasado 31 de julio, el 55% de los compromisos de su pacto se han "activado" y que a finales de año, el 17% de las medidas estarán cumplidas.

"A finales de 2021 habremos completado íntegramente los objetivos marcados en el acuerdo", ha garantizado Sánchez, que ha augurado una legislatura "larga y fructífera". El presidente del Gobierno ha manifestado estar "orgulloso y satisfecho" con el trabajo realizado por todos los ministros que conforman el Gobierno de coalición ante la pandemia.

Rendición de cuentas de la legislatura

El presidente del Ejecutivo también ha aprovechado su última intervención pública antes de marcharse de vacaciones para valorar los siete meses de legislatura y el fin de curso político. Sánchez ha definido su Gobierno como "activo ejecutivo y resuelto". "Es un ejemplo de Gobierno abierto con una cultura de cogobernanza basada en los el principio de transparencia", ha celebrado.

Ha dividido su "rendición de cuentas" en tres apartados: las medidas ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia, las medidas propias de los acuerdos de investidura y alguno de los puntos que pretenden abordar en los próximos meses.

El mandatario socialista ha defendido la declaración del estado de alarma y sus consiguientes prórrogas porque "nuestro objetivo era salvar vidas y salvaguardar la salud". Además, ha destacado que el diálogo de su Gobierno con las comunidades autónomas "no tiene precedentes".

Sánchez ha tachado de "histórico" el acuerdo alcanzado para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones con el que relanzar las economías del bloque comunitario europeo, especialmente las de los países más golpeados por la pandemia de la covid-19, como España e Italia.

También se ha referido al pacto aprobado por la FEMP que permite a los ayuntamientos usar su superávit para enfrentar la crisis. En última instancia, Sánchez ha llegado a asegurar que la recuperación económica "ya ha comenzado" y que para 2023 "rebasaremos la situación que teníamos antes de la crisis y seremos más competitivos y más productivos".

Tras avanzar algunas de las medidas que su Gobierno abordará en los últimos meses, como la creación de empleo de calidad, la presentación de un proyecto de ley de la función pública, un plan estatal de vivienda y un pacto de estado por la modernización de la justicia, Sánchez ha apelado al "sentido de Estado" del resto de fuerzas políticas. Les anima a "arrimar el hombro" para poder sacar adelante los presupuestos en la segunda mitad del año.