El objetivo oculto en el Delcygate: pagar con oro y diamantes a Duro Felguera tras el lobby de Zapatero y Aldama

Cuando estalló el caso Koldo el pasado febrero, volvió al centro de la polémica el Delcygate a partir de las conversaciones volcadas por la UCO y el informe explosivo de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre Víctor de Aldama. El polémico aterrizaje y las horas posteriores en Barajas en la madrugada del 20 de enero de 2020 son símbolo y epicentro de las conexiones con Venezuela de la trama de corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez. Hace nueve meses ya se desveló el papel fundamental de Aldama y su presencia aquella noche, lo que nuevos informes de la unidad de élite de la Guardia Civil publicados este otoño han confirmado. Se conocía que el comisionista estaba a sueldo de Air Europa para el cobro de una deuda de Venezuela de 200 millones de dólares, encargo que parecía explicar su presencia aquella noche. Pero las nuevas revelaciones en el sumario muestran que Aldama no sólo pasaba por allí sino que diseñó y orquestó el viaje con la propia Delcy Rodríguez y el aval y colaboración del Ejecutivo español.

Y emerge un completo plan de viaje marcado por los negocios del comisionista con oro y petróleo en el que el pago a Duro Felguera, a la que Venezuela debe cerca de 200 millones de euros, era un objetivo fundamental. Las negociaciones con el grupo asturiano y las transacciones en especie siguieron avanzando en 2020, en coincidencia con encuentros de Nicolás Maduro y Delcy con José Luis Rodríguez Zapatero, del que la AEAT dice que Aldama heredó tareas. Durante esos 12 meses, Acento estaba a sueldo de Duro Felguera. Los problemas del grupo asturiano en Venezuela y su relación estrecha con el PSOE arrancan durante el Gobierno de Zapatero, con José Blanco y José Bono de ministros.

En esa época el Gobierno español firmó con el de Hugo Chávez uno de los mayores contratos de venta de equipamiento militar: doce aviones y ocho fragatas por 2.000 millones de euros. Esa operación se acordó en el primer viaje de Zapatero a Venezuela, en noviembre de 2004, unos meses después de llegar a La Moncloa, y se concretó con José Bono como ministro de Defensa en 2005. El embajador de España era entonces Raúl Morodo, que ha confesado ante la Justicia haber cobrado, junto a su hijo Alejo, facturas millonarias de PDVSA a cambio de asesorías ficticias.

Los problemas de Duro Felguera en Venezuela siguen muy presentes en estos momentos, con la empresa imputada por presuntos sobornos en este país, y en España al borde de la nacionalización, como ha informado Vozpópuli, tras un controvertido rescate en 2021 de 120 millones de euros.

La visita

"Y para acabar de molestarte, la vicepresidentea de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", le whatsappeó José Luis Ábalos a Sánchez el 16 de enero de 2020, y el presidente avaló con un "bien". El cobro de esta deuda no era cierto.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) se celebró en Madrid entre el 2 y 13 de diciembre de 2019. En la delegación de Venezuela estaba Jorge Rodríguez, y Ábalos también acudió. Todo indica que fue el momento en que el hermano de Delcy negoció con Ábalos los pormenores del viaje.

En plena conferencia del clima, el 8 de diciembre de 2019, se celebró la fiesta sorpresa por el 60 cumpleaños de Ábalos en el restaurante Welow de Aldama, organizada por éste y por Koldo García, a quien había que confirmar la asistencia, a la que acudieron Pedro Sánchez y Begoña Gómez, según desveló The Objective y Ábalos no ha negado. María Jesús Montero ha confirmado en el Senado que también estuvo.

Sólo treinta horas más tarde, en la madrugada del 10 de enero, Aldama creó un documento que la UCO ha encontrado en su ordenador que envió a Koldo García. Se trata de "una invitación que realizaría Ábalos en calidad de secretario de Organización del PSOE a Delcy como vicepresidenta de Venezuela".

Ábalos reenvió a Koldo un pantallazo del mensaje en el que Sánchez daba su aprobación al viaje de Delcy y le dijo: "Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas". Koldo contestó: "Cuánto te quiero". "Tras este intercambio de mensajes se observa cómo Koldo inicia los trámites ordinarios que se suponen para la visita de cualquier autoridad extranjera", detalla la UCO, que también resalta que fue coorganizado con el entonces jefe de Gabinete de Fernando Grande-Marlaska, Rafael Pérez, desde pocos días después, secretario de Estado de Seguridad, lo que el ministro del Interior venía negando y finalmente tuvo que admitir.

El CEO de Duro, el primero

El plan de viaje que Aldama confeccionó para Delcy en España comenzaba con una "visita privada" a un "médico" y una comida, y recogía varias citas con empresarios, el primero, el "máximo responsable de Duro Felguera (Sr. Orihuela)". También incluía una cena "con todos los m", en referencia a los ministros, a la que acudiría el "m de Sanidad", Salvador Illa.

Cuando le enseña la agenda a Delcy, Aldama insiste en la reunión con Duro Felguera y la vicepresidenta de Venezuela asiente y asume como suya la agenda el 17 de enero de 2020.

Entre los asistentes a los encuentros planificados al día siguiente, se encontraba Alfredo Chirino, que según la UCO "comparte negocios del sector del petróleo y de compraventa de diamantes con Aldama".

La Guardia Civil precisa que algunos de estos empresarios guardaban relación con Aldama. Además de Chirino, alude al country manager de Duro Felguera en Venezuela, Dino Di Ianni. La UCO asegura que este directivo tuvo una "relación cercana" con Aldama y también con Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil reclutado por la trama.

Acuerda con Delcy la compra de oro

Mientras Aldama y Delcy preparaban el viaje, firmaron un acuerdo de compraventa de oro con Venezuela. La UCO localizó en un MacBook del comisionista la fotografía de un contrato con el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN) por el cual ofrecía 104 barras de oro a Bancasa por valor de 68 millones de dólares americanos. El acuerdo sellado era que la entrega de oro debía realizarse entre el 27 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020.

Sobre el presunto traslado de oro en maletas en el Delcygate, Ábalos lo ha negado en una entrevista a este periódico, y Aldama ha coincidido ante el juez.

Sin embargo, la UCO sospecha que en una visita a España podría haberse acordado la entrega del oro, a tenor de una conversación mantenida en diciembre de 2019 en la que Aldama le dijo que estaba "todo listo" en relación al "amarillo'. "Podría referirse a oro que saldría el jueves 2 de enero de 2020, de acuerdo con el plan de vuelo reseñado", dice la Guardia Civil.

Aldama gestionó con Delcy una llamada de Ábalos a Nicolás Maduro el mismo 27 de diciembre de 2020 en el que Delcy y Aldama cerraron el contrato para la compraventa de los lingotes.

José Luis Rodríguez Zapatero se vio con Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro cuando llegaron los lingotes a Caracas. Como ha informado Vozpópuli, el expresidente del Gobierno redobló su papel de representante oficioso del PSOE ante el chavismo tras comprobar que Aldama fue elegido como su sucesor para negociar el pago de la deuda de 200 millones de dólares de Venezuela con Globalia.

La exsenadora colombiana Piedad Córdoba le situó en Venezuela cuando llegan los lingotes en una entrevista emitida el 27 de febrero de 2020 en el medio colombiano Las 2 orillas. Córdoba, que falleció el pasado 20 de enero, era una chavista convencida, que en la entrevista alaba la labor de mediación de Zapatero. Esta entrevista es conocida porque en ella vincula a Zapatero con una mina de oro que le habría dado el régimen.

Entonces expresa su incomprensión con la reciente inauguración de un estadio de béisbol en La Guaira el 5 de enero de 2020, en una situación de emergencia social y económica. Y ahí sitúa a Zapatero, al que le expresa su incomprensión, en una conversación en la que también participa el gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, ministro de Defensa de Venezuela entre 2004 y 2005, durante la época de la venta de las fragatas.

En 2021, el Pollo Carvajal, ex jefe de los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del chavismo refugiado en España, también declaró ante la Audiencia Nacional que Zapatero poseía una mina de oro en Venezuela. En 2023, dijo que ingresaba beneficios de las acciones en empresas venezolanas que tenía a nombre de testaferros y ofreció dar pruebas si se le concedía asilo político en España y no era entregado a Estados Unidos, lo que el Ministerio del Interior rechazó.

Central termoeléctrica

El 16 de abril del 2019, Duro Felguera presentó su primera oferta a Delcy para reconstruir una central termoeléctrica. Se necesitaba una inversión de 287 millones de euros para impulsar la planta termoeléctrica India Urquía, ubicada en el sector La Virginia, en el Estado Miranda (norte), a cambio de hierro y oro

La oferta se amplía el 7 de febrero del 2020. Ese día Zapatero visita el Palacio de Miraflores y se reúne con Maduro, su mujer, Cilia Flores, y los hermanos Rodríguez.

La UCO ha intervenido unos mensajes entre Aldama y Delcy del 29 de septiembre de 2020, que ha avanzado Libertad Digital. Aldama pregunta: "Cuando les digo a los de duro (Duro Felguera) que vayan a corporlec (empresa de energía eléctrica Venezolana)?". "Puede ser el viernes. Hablo con ellos", afirma Delcy Rodríguez. "Perfecto cuando tú me digas. Ellos están a disposición. Te mando las cartas", añade el comisionista.

A continuación, Aldama envía a Delcy Rodríguez un archivo con una carta en la que el country manager de Duro Felguera, Di Ianni, solicita una reunión con la propia Delcy. Y le remite un segundo documento con un protocolo, donde se desglosan los detalles técnicos. "Perfecto", responde Delcy Rodríguez.

Petróleo, chalet e Internacional Socialista

En 2021, Aldama mantiene relaciones estrechas con venezolanos que le ayudan a mover dinero y que son el origen de la trama de hidrocarburos que eclosiona en 2022 y que le ha llevado a la cárcel por defraudar más de 180 millones. El 1 de marzo de 2021, el empresario petrolero venezolano Henrique José Rodríguez Guillén, en asociación con Aldama y Alfredo Chirino, firmó un contrato de arras para la adquisición de un chalet en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, que habría sido prometido a Ábalos. Rodríguez Guillén es presidente de Suelopetrol, socia de PVDSA.

El socio de Aldama Claudio Rivas quería una licencia para poder operar en el mercado de hidrocarburos, que logró en 2022.

Suelopetrol admitió a Reuters su participación en nuevas vías de PDVSA para esquivar las sanciones de EEUU. La estrategia, que incluye intercambios en alta mar, no entraría en conflicto con las sanciones mientras los ingresos se destinaran al pago de deudas pendientes y podría ayudar a Venezuela a superar obstáculos para producir y exportar su petróleo, según revelaron fuentes de empresas mixtas a Infobae.



El 18 de diciembre de 2019, Suelopetrol firmó un contrato con la naviera Elysia Shiptrade -que ahora le reclama 15 millones de euros- para fletar un buque petrolero desde Venezuela hasta Ghana o Togo. El viaje se produjo en enero de 2020 en fechas coincidentes con la ruta de los lingotes de oro, que también pasó por Ghana.

Chirino ha ocupado cargos dentro de la Asamblea Nacional en Venezuela y en 2016 fue designado director del despacho de presidencia, mientras el organismo era presidido por Henry Ramos Allup, histórico dirigente de Acción Democrática, en la que militó.

Una de las estrategias del aparato bolivariano es dividir a los partidos y crear escisiones que pugnen por las siglas. Así ha ocurrido con Acción Democrática, un partido socialdemócrata clásico fundado en 1941 y que trata de sobrevivir. Ramos Allup se reunió con Pedro Sánchez el pasado 25 de febrero en la Internacional Socialista, que Sánchez preside desde 2022, celebrada en Roma. Cuatro días antes, el 21 de febrero en que estalló el caso Koldo, Benedicta Lasi, abogada de Ghana que era vicepresidenta de la organización, fue cesada a instancias de Sánchez, según denunció.