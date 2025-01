Moncloa niega a Transparencia el detalle de las reuniones de Barrabés con Sánchez y Begoña Gómez

El Ministerio de Presidencia se niega a dar detalles de las siete u ocho reuniones que mantuvo Begoña Gómez con José Carlos Barrabés en Moncloa desde enero de 2020 hasta julio de 2024 y de las dos de ellas en las que estuvo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo recoge una resolución del Consejo de Transparencia cotejada por Vozpópuli, que da cuenta de la respuesta, fuera de plazo, de Presidencia, sobre las reuniones del empresario con la mujer de Sánchez, que Presidencia rechaza detallar porque "este órgano -Presidencia- no tiene ninguna función relacionada con la agenda de la cónyuge del Jefe del Ejecutivo que no esté vinculada a la actividad de este, o con el mantenimiento de su seguridad". En lo que respecta al propio presidente del Gobierno, el Gabinete que lidera Félix Bolaños no contesta.

La negativa de Moncloa se produce respecto a la información que declaró Barrabés el pasado 15 de julio ante el juez Peinado como testigo y con obligación de decir verdad -Barrabés sería imputado el 19 de julio-.

En paralelo, el Gobierno ha rehuido recientemente detallar reuniones en su sede del comisionta de la trama Koldo Víctor de Aldama. El Ejecutivo ha tenido que responder a preguntas parlamentarias del PP y Vox sobre este asunto, pero se ha limitado a decir que se trata de "reuniones habituales" e "informaciones periodísticas", respectivamente.

No puede justificar el Ministerio que desconoce también la agenda del Presidente del Gobierno, pero a este respecto nada se indica en la resolución de inadmisión

En cuanto a la información sobre las reuniones con Barrabés, el reclamante ante Transparencia incide en "que todas las visitas al Palacio de la Moncloa quedan grabadas por motivos de seguridad" y alega que el propio Consejo de Transparencia estableció que las reuniones en La Moncloa son información pública en las resoluciones 479/2018 de 13 de noviembre de 2018 y 580/2019 de 12 de noviembre de 2019, además de la 864/2024 estimatoria de 16 de septiembre de 2024 que también atañe a Barrabés.

Esta última, recuerda el propio Consejo de Transparencia, tiene diferencias con la solicitud actual, ya que reclamaba encuentros oficiales de Sánchez. En este caso, se trata de las fechas de las reuniones celebradas por Gómez por un lado, y por otro, sobre aquellas a las que también asistió Sánchez -"al menos dos"-.

Transparencia afea a Presidencia su respuesta fuera de plazo respecto a las reuniones de la mujer del mandatario, pero estima su argumento para no responder. Sin embargo, sí que establece que Moncloa no ha justificado su negativa a no dar información sobre las reuniones del presidente del Gobierno con Begoña Gómez y Barrabés.

"No puede justificar el Ministerio que desconoce también la agenda del Presidente del Gobierno, pero a este respecto nada se indica en la resolución de inadmisión", razona Transparencia. "Dado que el órgano competente no ha dado respuesta a una parte de la solicitud de acceso ni ha justificado la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ni la aplicación de alguno de los límites previstos en sus artículos 14 y 15, este Consejo debe proceder a estimar parcialmente la reclamación presentada", resuelve.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Audiencia Nacional.

Barrabés 'cocinó' en Moncloa el programa del que obtuvo 10,6 millones con cartas firmadas por Gómez

Vopzpópuli ha informado de que Barrabés estuvo en la sala de máquinas de La Moncloa en marzo de 2020 cocinando las primeras medidas para paliar la crisis por la pandemia, mientras diseñaba la Cátedra de la UCM de Begoña Gómez. En cuestión de días, el empresario empezó a beneficiarse de programas, ayudas y contratos. De esas primeras iniciativas que elaboró con el Gobierno, obtuvo contratos, licitados el 8 de junio de 2020, por 10,6 millones de euros con cartas de recomendación firmadas por Gómez.

Todo indica que buena parte de estos encuentros se produjeron entre marzo y octubre de 2020, periodo en el que la relación entre Sánchez, Gómez y Barrabés se intensifica y se ve sucedida de contratos para el empresario y la Cátedra para Gómez, en pleno lanzamiento del Plan de Recuperación. Las partes mantenían ya una amistad fraguada en Benasque (Huesca), cuna del grupo Barrabés y lugar de descanso y viajes de esquí de Sánchez desde su adolescencia.

En paralelo, Begoña Gómez empezó el 2 de marzo de 2020 a registrar marcas y dominios de la Cátedra de la UCM, ocho meses antes de que se creara.

Por su parte, Barrabés trabajaba desde el 16 de marzo de 2020 estrechamente con David Cierco, entonces director general de Red.es, adscrita al Ministerio de Economía, e IBM, en la creación contrarreloj de Acelera Pyme. Una iniciativa que lanzó el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 que aprobó el Consejo de Ministros el 17 de marzo, dotado con 200 millones de euros y financiado con fondos europeos.

Cierco es exconcejal del PSOE y cercano a Pedro Sánchez y Begoña Gómez.