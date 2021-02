Nueva bronca entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Fuentes de La Moncloa consultadas por Vozpópuli han rechazado el plan de recuperación y los proyectos que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aspira a financiar con los fondos europeos. Desde el Gobierno se ha calificado el plan madrileño de una operación de “propaganda”. El entorno de Díaz Ayuso asegura a este diario que el Gobierno se ha negado a recibirles para consensuar el trabajo.

La gestión de los fondos de recuperación de la Unión Europea ha abierto un nuevo frente en la batalla constante que libran Pedro Sánchez y Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha presentado este miércoles el plan de recuperación y resiliencia de la Comunidad.

Madrid aspira a financiar 242 proyectos por valor de 22.371 millones con las ayudas de Bruselas. Uno de los planes más ambiciosos, tal y como ha adelantado Vozpópuli, es la ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid, la Diagonal. Madrid quiere invertir 2.055 millones en esta obra.

Moncloa: "No es el camino"

La Moncloa considera que la filosofía del plan de Madrid es incompatible con el programa Next Generation, que es uno de los que integran el paquete 750.000 millones creado por Europa para hacer frente al impacto económico del coronavirus. Las comunidades autónomas financiarán buena parte de sus proyectos con el dinero de este fondo.

“No hay nada hablado con nosotros, y el Next Generation no funciona así”, dicen desde el Gobierno central. “No es el camino ni el método”, añaden fuentes del PSOE de Madrid. “Lo que han presentado Ayuso y el vicepresidente Aguado es propaganda”.

La Comunidad de Madrid sostiene que si no han hablado con el Gobierno es porque “se han negado a recibirles”. El decreto de gestión de los fondos europeos ha creado una nueva conferencia sectorial con las autonomías. Pero el control de los 140.000 millones que le corresponden a España recae en Sánchez. El presidente ha delegado en su Gabinete y concretamente en Manuel de la Rocha la coordinación entre comunidades y ministerios.

Fuentes del Gobierno madrileños aseguran que el plan es solo un punto de partida. Y que a partir de ahora se va a crear un grupo de trabajo para que los agentes sociales participen en el desarrollo de la estrategia. Una vez rematado el documento, Díaz Ayuso remitirá el plan completo a Sánchez y el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, hará lo mismo con la ministra de su área, María Jesús Montero. Las consejerías de Madrid defenderán sus propuestas en sus respectivas conferencias sectoriales, según explican fuentes del Ejecutivo regional.

Díaz Ayuso y el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, han presentado la Estrategia para la Recuperación y Resiliencia Reactivamos Madrid diseñada para la recepción de 22.371 millones de euros de los fondos europeos. La presidenta ha criticado la falta de información por parte del Gobierno. Y ha censurado que "la concentración de las decisiones" se produzca en la oficina del jefe de Gabinete, Iván Redondo. "Genera una sensación generalizada de arbitrariedad y uso partidista", ha dicho.

Ayuso denuncia "opacidad"

La presidenta regional ha pedido al Gobierno central "compromiso y transparencia". Y ha denunciado que las comunidades tienen "más dudas que certezas" sobre el mecanismo europeo más de cuatro meses después de su aprobación. "La opacidad y el partidismo no tendrán cabida en este momento decisivo", ha asegurado.

La propuesta de Madrid, que de momento no cuenta con el respaldo del Gobierno, concentra el mayor porcentaje de las inversiones (41,4%) en materia de cohesión social y territorial. El un 31,6% se dirige a políticas de transición ecológica y un 27% a proyectos transformación digital, en consonancia con los objetivos marcados por la UE.

"Madrid continúa en pie. Echando de menos a muchos de nuestros conciudadanos y seres queridos, a muchas personas convalecientes, pero con el afán de seguir en pie. Y, sobre todo, con más ganas que nunca de dejar atrás esta terrible pandemia, de vivir, de progresar", ha dicho Ayuso.