El ministro de Justicia defiende que el estado de alarma no es un 155 encubierto

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha tenido que defender ante el Congreso de los Diputados la aplicación del Real Decreto 463/2020, aprobado por el Gobierno para la gestión sanitaria del coronavirus. "El 116 no es un 155", ha dicho en referencia al artículo que regula los estados de alarma y al que estipula la intervención de comunidades autónomas.

El magistrado en excedencia ha respondido así a las alegaciones de Vox, ERC y Bildu, quienes han asegurado que el Ejecutivo ha llevado a cabo una "centralización abusiva e ineficaz" de competencias desde el pasado 14 de marzo. Durante cuatro horas de comparecencia, el titular de Justicia ha reiterado que "nadie le ha quitado sus competencias a las comunidades" y ha sostenido que "el decreto del estado de alarma no supone una merma del estado de derecho".

En su turno de respuesta, el ministro ha asegurado a la diputada Carolina Telechea, de ERC, que no hay intención alguna en La Moncloa de intervenir las funciones de Cataluña ni a través del decreto del estado de alarma ni mediante el decreto ley de medidas procesales y organizativas propuesto por Justicia. "Creo que no se puede sostener el discurso del 155. No hay ninguna recentralización", ha dicho.

Desde que se publicara el decreto en el Boletín Oficial del Estado, el presidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra y el líder independentista Carles Puigdemont han cargado contra las medidas del Gobierno central al considerar que se trata de un "155 encubierto". El mismo término fue empleado por la diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí.

"Esto es un 116"

Campo se ha dirigido también al diputado Javier Ortega Smith, de Vox, quien ha criticado la actuación del Gobierno durante la pandemia y ha expuesto sus dudas sobre la constitucionalidad del decreto del estado de alarma y del real recreto para la reactivación de la judicatura. "Esto es un 116. Lo que hay es una labor de coordinación", ha respondido el ministro tras un extenso debate sobre el número de muertes por coronavirus.

Campo ha defendido la aplicación del Real Decreto 463/2020 en una Comisión del Congreso al que fue convocado para explicar las medidas diseñadas por su Ministerio para evitar el colapso de los juzgados una vez se levante el estado de alarma. El objetivo, como saben, es prepararnos para una desescalada eficiente y segura, que permita el progresivo incremento de la actividad, maximizando los niveles de respuesta. Preparar a la Administración de Justicia para la nueva normalidad", ha dicho.

Recursos en los tribunales

La comparecencia del ministro ha tenido lugar en medio de la polémica entre catedráticos y expertos en Derecho Constitucional sobre la legalidad de la ampliación del estado de alarma. El debate ha llegado ya a los tribunales. A diferencia de los partidos políticos, que han criticado la centralización de las decisiones, varios particulares han presentado sus recursos contra el decreto del estado de alarma al considerar que vulnera derechos fundamentales.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya han alertado en una sentencia de la “cuestionable constitucionalidad” de las medidas de confinamiento recogidas en el decreto de estado de alarma por “la intensidad de la afectación que impone de facto a la libre circulación de los ciudadanos”. Esta semana, el Supremo ha rechazado la petición un abogado que se quejaba contra las restricciones a la movilidad. Los jueces han desestimado abordar esta aproximación al concluir que es competencia del Constitucional hacer dicho análisis. Está previsto que este miércoles el tribunal de garantías estudiará un recurso presentado por Vox.