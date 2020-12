Militares en activo critican el "flaco favor" que les hacen los retirados que han enviado cartas al Rey

Asociaciones militares han criticado el "flaco favor" que hacen a las Fuerzas Armadas los militares retirados que han enviado cartas al Rey criticando al Gobierno y volcado expresiones de apoyo al franquismo en un chat, al tiempo que se han mostrado preocupadas por el poso que hayan podido dejar en sus subordinados.

Javier Paniagua, vicepresidente de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), ha considerado que el asunto de las cartas y el chat de los exmilitares "ocupa un espacio mediático que no se merece" y hace un "flaco favor" a los militares, "que tienen otros problemas importantes de personal y, especialmente, de retribuciones".

"No nos representan, no son militares, sus opiniones no representan a nadie más que a ellos mismos", ha afirmado Paniagua en declaraciones a Efe, para quien el debate surgido a raíz de las cartas y el chat "no beneficia nada a la imagen de unas Fuerzas Armadas modernas y democráticas".

Porque, según apunta, "la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas en activo han conocido solo la democracia, no han conocido otros regímenes".

Por parte de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), su presidente, Jorge Bravo, ve con preocupación lo que estos militares retirados hayan podido "dejar atrás". "Han sido jefes de unidades y han podido transmitir valores basados en la dictadura franquista", ha opinado a Efe.

"Ellos en sí no me preocupan tanto, porque su ideología no se la van a quitar nadie y por sí mismos no son capaces de llegar a un desanlace fatal", ha añadido para celebrar que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya trasladado el contenido del chat a la Fiscalía por si hubiera delito.

"Extrema derecha" en las FFAA

La asociación de Bravo está preocupada porque "dentro de las Fuerzas Armadas la extrema derecha tiene un buen caladero" que está aprovechando Vox, algunos de cuyos miembros, ha subrayado, "van a los cuarteles, se ponen las prendas militares y se hacen fotos".

"Está intentado reivindicar la ideología de las Fuerzas Armadas con total impunidad", por lo que cree que "hay que estar vigilantes en lo que se enseñan en los centros de formación" de los militares.

En el foro de Whatsapp cuyo contenido ha sido enviado por Robles a la Fiscalía después de que lo publicase Infolibre, exmilitares de la XIX promoción de la Academia General del Aire se refieren a "pronunciamientos" y un general retirado habla de fusilar a 26 millones de "hijos de puta" y se refiere a Franco como el "irrepetible".

Alrededor de 40 de esos militares enviaron una carta al rey criticando al Gobierno, lo mismo que hicieron otros 73 altos mandos del Ejército de Tierra, que aseguraban en la misiva, publicada por El País, que la cohesión nacional corre graves riesgos con el actual Gobierno "social-comunista, apoyado por filoetarras e independentistas".