La Comunidad de Madrid confirmó este jueves 1.797 casos positivos de coronavirus, de los cuales 1.420 fueron notificados en las últimas horas. No obstante, por segundo día consecutivo no reportó ningún fallecido a causa de la infección después de que ayer no sumase ninguna víctima mortal por esta causa por primera vez desde hacía casi un año.

Según el último informe del Ejecutivo madrileño, con los últimos contagios el total de positivos confirmados se sitúa en 753.227. Las muertes en hospitales se mantienen en 17.194, y en 24.318 si se tienen en cuenta los datos de sanidad mortuoria en centros sociosanitarios, en domicilios y en otros lugares por especificar.

En la red hospitalaria madrileña hay 268 pacientes ingresados por coronavirus y en sus UCI permanecen 108 pacientes hospitalizados por la enfermedad.

Los servicios de Atención Primaria han realizado seguimiento domiciliario a 2.247 personas desde la actualización previa y 31 pacientes han recibido el alta hospitalaria en el mismo periodo.

La comunidad autónoma ya ha administrado 6.056.919 dosis de vacuna contra la covid de las 7.143.695 que ha recibido.