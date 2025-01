Guerra en el Colegio de Médicos de Madrid: anulan la elección del nuevo presidente

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) anunció este jueves la anulación de la proclamación de la candidatura de Tomás Merina Ortega a las elecciones del Colegio que tuvieron lugar el pasado 17 de diciembre y, en consecuencia, la convocatoria de un nuevo proceso electoral. La Comisión de Recursos del Icomem emitió este miércoles una resolución por la que se anula la proclamación de la candidatura liderada por Merina, Icomem para todos, vencedora en los comicios con el 46,9% de los votos emitidos. Según el comunicado, la decisión fue tomada por mayoría de los integrantes de la Comisión. En ella, según se ha indicado desde la candidatura de Tomás Merina, se alega que no cumple los requisitos de antigüedad y de ejercicio de la profesión médica. Esta condición está contemplada en los Estatus del Colegio de Médicos como condición para ser elegible en la Comisión Permanente. "Estar colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid con una antigüedad mínima de 10 años; hallarse en el ejercicio de la profesión; no estar incurso en prohibición o incapacidad legal o estatutaria; y no haber sido disciplinariamente sancionado o, de haberlo sido, haber obtenido rehabilitación posterior en los términos establecidos en el artículo 73.o de estos Estatuto", indica el artículo 13. Como consecuencia de esta decisión, se deberá proceder a la convocatoria de un nuevo proceso electoral a la mayor brevedad. Según explica el Icomem, "la anulación de la candidatura se enmarca en las competencias de la Comisión de Recursos, órgano independiente legal y estatutariamente previsto, encargada de revisar y resolver las controversias que puedan surgir en el ámbito electoral y administrativo del Colegio".

En declaraciones remitidas a los medios, Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio hasta el proceso electoral de diciembre y al frente del Icomem en funciones, Tomás Medina no cumple los requisitos para ser candidato a la Presidencia. "Este comunicado nos obliga a la convocatoria de elecciones", ha apuntado Martínez-Sellés, que ha confirmado que no se presentará al nuevo proceso. La lista que encabezó el cardiólogo en los pasados comicios, Primero, médicos, quedó en tercera posición, con el 25,1% de los votos. "Haber perdido las elecciones me inhabilita, al menos moralmente, para aprovechar esta situación y presentarme de nuevo", ha concretado. Ahora, el Colegio seguirá los dictámenes de la asesoría jurídica para iniciar "cuanto antes" un nuevo proceso electoral.

Por su lado, Tomás Merina ha confirmado que recurrirá por vía judicial "esta fea maniobra de despacho" al impugnar la lista por parte del doctor Martínez-Sellés, y "a través de compromisarios suyos en una Comisión de Recursos". En esta línea, ha recalcado que es "completamente falso" que no cumpla con las condiciones exigibles para ser candidato, "tal y como demuestra que la Junta Electoral proclamase la candidatura". Y ha resaltado en declaraciones a EP: "Nuestros abogados van a interponer los recursos contenciosos-administrativos y todo tipo de medidas legales para evitarlo". De hecho, han señalado desde la candidatura, el equipo jurídico ya está trabajando "para responder a esta maniobra antidemocrática que busca impedir lo que decidieron los médicos madrileños". Desde la lista de Tomás Merina, apoyada por el sindicato médico Amyts, impulsor de la huelga de médicos y pediatras que marcó la anterior legislatura, han defendido que cumplía todos los requisitos para presentarse, tal y como entendió entonces la Junta Electoral, que validó la candidatura y los resultados electorales con su victoria por amplia mayoría. "El doctor Tomás Merina Ortega cumple con los requisitos reclamados en los Estatutos del Icomem, insistimos, tal y como certificó la Junta Electoral que autorizó su candidatura. Lamentamos que el doctor Martínez-Sellés realice este tipo de movimientos para privar de su voz a los compañeros médicos que se expresaron democráticamente en las urnas", han remarcado desde la lista. En este sentido, ha facilitado documentación presentada ante la Junta Electoral y que, según subrayan, "desmonta" la acusación en la que se basa la impugnación, entre ella la resolución de la Junta Electoral que avala la candidatura, el documento que le acredita como mutualista desde el 1 de febrero de 2023 y un certificado firmado por el vicesecretario del Icomem que acredita que está inscrito como colegiado. "Figura inscrito como colegiado en este Organismo (...) desde el 12 de noviembre de 1979 hasta el 23 de julio de 2009 en que causa baja por cese de ejercicio, reincorporado el 08 de marzo de 2018, continuando en esta situación en el día de la fecha, encontrándose al corriente de pago de las cuotas del Colegio", figura en el mismo.

En un comunicado, la candidatura de Icomem para Todos ha explicado que Tomás Merina recibió en las últimas horas la notificación de que la Comisión de Recursos del Colegio anulaba su candidatura. "La Comisión de Recursos cuenta entre sus integrantes con personas que se integraron dentro de la candidatura de Martínez-Sellés en los comicios de diciembre", ha denunciado la candidatura, que recalcado que esta "cuestionable maniobra del doctor Martínez-Selles busca modificar en los despachos la decisión inequívoca de los médicos en las urnas". Finalmente, ha tildado de "preocupante" que unas elecciones a una institución centenaria como el Colegio de Médicos de Madrid "no se puedan realizar con normalidad democrática".

En los pasados comicios, la candidatura de Tomás Merina fue votada por 4.475 médicos y médicas (un 46,9%), quedando por delante de la doctora Esther Rubio (27,07%, con un total de 2.580 votos) y del doctor Manuel Martínez-Selles (25,11%, 2.393 votos).

La lista encabezada por la nefróloga Esther Rubio, Médicos como Tú, ha avanzado que los equipos jurídicos están analizado esta decisión para abordar "las posibilidades" y adoptará "la decisión que más beneficie al interés general médico, y no al particular de partidista o sindical".