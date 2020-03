La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa telemática para ofrecer explicaciones sobre la crisis del coronavirus. A preguntas de los periodistas, Ayuso ha prometido “traer pronto” el material sanitario para cubrir a los profesionales, pero sin garantizar el cumplimiento del plazo de 24 horas dado por una juez.

Isabel Díaz Ayuso ha respondido así después de que este miércoles el Juzgado de lo Social 31 de Madrid haya admitido la solicitud de medidas urgentes para garantizar la seguridad laboral de los profesionales sanitarios que deben hacer frente al coronavirus, para lo que se requiere el material adecuado, como pide el sindicato Amyts. Por tanto, previsiblemente el sindicato formulará una demanda para que la medida sea efectiva.

En es sentido, la presidenta de Madrid ha vuelto a pedir ayuda al Gobierno central y que el material que va a ser adquirido por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez llegue también a la región, porque “para una comunidad es más difícil que para un estado” realizar compras en las líneas de suministros de China, recordando que para ello es necesario hacer frente a los pagos con dinero líquido.

Si ese material llega, la capacidad de las UCI madrileñas se podrá triplicar, ha asegurado. Asimismo, ha pedido que el Gobierno les haga llegar test de coronavirus. “Como nos faltan test, no puedo asegurar el dato de mortalidad. […] Si tuviéramos esos test, veríamos que el porcentaje de contagio puede ser elevado. […] No tengo test, no podemos saber cuánta gente se está contagiando”, ha aseverado, aunque descartando que Madrid esté “a la cabeza del mundo”.

Entre tanto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado este miércoles un gasto de 23,8 millones de euros para la adquisición de respiradores mecánicos y otro tipo de equipamiento sanitario de alta tecnología con el objetivo de ofrecer atención urgente de los afectados por coronavirus.

En cualquier caso, Ayuso se ha mostrado optimista: “En poco tiempo notaremos que el esfuerzo colectivo que estamos realizando dará sus frutos”.

Manifestaciones del 8-M

La presidenta de la Comunidad también se ha referido a la apertura de diligencias de investigación en otro juzgado de Madrid por la presunta prevaricación del Gobierno por permitir la celebración de la manifestación feminista del 8-M. “Nosotros antes de esa manifestación tomamos medidas porque había un problema de contagio”, ha señalado, a tenor de los datos.

Además, Isabel Díaz Ayuso ha valorado otros asuntos, como la posible paralización de las obras, una medida por la que ha pedido “un análisis” al Gobierno. También ha recordado que “la administración ha decidido prorrogar todo los trámites burocráticos” para que “los ciudadanos no se asfixien todavía más”.