Madrid contabiliza 42.500 posibles infectados además de los 34.000 positivos oficiales con coronavirus

Madrid contabiliza 42.500 posibles infectados que se sumarían frente a los 34.000 positivos confirmados con coronavirus. Es lo que se desprende de los datos recabados por la aplicación CoronaMadrid que la Comunidad puso en marcha el pasado 18 de marzo y cuyos registros elevarían por encima de los 75.000 el número total oficial de contagiados con coronavirus.

Así lo señala El Confidencial, que apunta que más de 256.000 personas han utilizado ya esta aplicación, con cuyos datos las cifras oficiales se doblarían, de acuerdo con los síntomas reportados por los presuntamente contagiados. La aplicación realiza una serie de preguntas al usuario y en función de los mismos diagnostica si éste puede o no estar contagiado con coronavirus.

"Más o menos 1 de cada 20 madrileños mayores de 16 años se han descargado y usado esta 'app'. Es un buen dato y demuestra que hay cierta necesidad de este tipo de herramienta en la población. El dato de los 42.500 es interesante, pero sin la posibilidad de probar clínicamente si son infectados de verdad o no, sirve de poco", ha explicado a El Confidencial Margarita del Val, viróloga e investigadora inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, del CSIC.