Los datos de paro y pobreza infantil contradicen a Sánchez: España no es "la mejor economía del mundo"

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado triunfante en dos congresos regionales que "España es la mejor economía del mundo" gracias a su gestión y a las medidas que han llevado a cabo durante su mandaro. Para hacer esa afirmación, el presidente se basa en un artículo de The Economist, que asegura que la economía española ocupa el primer lugar del ránking de economías a nivel mundial.

Sin embargo, la realidad económica y social que vive la sociedad española dista mucho de lo que afirma Sánchez. Según los datos publicados por Eurostat, España lidera el ránking de paro juvenil en Europa, y lo lleva haciendo varios años. También encabeza la tasa de pobreza infantil en la Unión Europea, con el 28% de los menores en esta situación, según los informes de Save the Children y Unicef. Asimismo, el 19% de la población española se encuentra en situación de exclusión social, siendo el tercer país con más pobreza de la UE. Además, solo el 14,8% de los jóvenes pueden emanciparse.

Tasa de paro juvenil

En el segundo trimestre de 2024 el número de parados menores de 25 años ascendía a 26,58% de la población activa joven, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Al terminar el verano, el número de desempleados menores de 25 años sumaba 53.100 personas, un 11,3% más que en el trimestre anterior. En septiembre ya eran 523.500 jóvenes en esta situación.

España comenzaba el año 2025 con un descenso del 5,4% en el paro respecto al año anterior, dejando un total de 2.754.100 desempleados. La tasa de paro es de 11,21% de la población activa. Del total, 185.801 parados registrados son jóvenes, que representa la cota mínima en la serie histórica.

Pese a haber reducido la tasa este último mes de diciembre, en comparación con el resto de países europeos, España tiene la tasa de desempleo juvenil más alta, seguida de cerca por Suecia, 24,4% y Grecia con el 23,1%. Alemania cuenta con una de las mejores estadísticas de paro juvenil con un 6,4%. La tasa de paro de la eurozona se situó en el 6,4% el pasado mes de junio, el mínimo desde 1999, aunque son 2,81 millones de personas las que siguen desempleadas.

Pobreza infantil

Según un informe publicado por Save the Children, "España es uno de los países europeos con mayores niveles de pobreza infantil". La nota de prensa muestra que uno de cada tres niños vive en "riesgo de pobreza y exclusión social", asimismo, más de un millón está "por debajo del umbral de la pobreza severa". Esto datos los ha confirmado UNICEF, que en otro informe han asegurado que "España es el país de la UE con la tasa de pobreza infantil más alta". Se estima que en España el 28% de los niños viven una situación de pobreza.

Exclusión social

En 2024 la exclusión social en España alcanzaba a 9,4 millones de personas, es decir, el 19% de la población española, según el informe de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada). Y casi 13 millones de personas, el 26,5% de los españoles, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.

España se sitúa así como el tercer país de la Unión Europea con más población en riesgo de pobreza o esclusión, teniendo por delante a Rumania y Bulgaria, según los datos recogidos por EAPN España.

Acceso a la vivienda

El Consejo de la Juventud de España ha publicado en su informe del 16 de enero de 2025 que "la tasa de emancipación juvenil en España se sitúa en el 14,8%, alcanzando un mínimo histórico desde que se tiene registro". El estudio aporta más datos: para que un joven pueda alquilar una vivienda en solitario debería destinar más del 100% de su salario neta anual. Los últimos datos, de 2023, ubican la media de emancipación en los 30,3 años.

Asimismo, el infome recoge que el alquiler medio ha aumentado un 13,6% respecto a hacer un años. Y que "desde 2008, los sueldos de las personas jóvenes han aumentado en un 10,8%, mientras que los alquileres lo han hecho en un 54,0%". Además, informan de que "3 de cada 10 jóvenes en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, algo de lo que no eximía el tener un empleo, ya que el 22,8% de la juventud trabajadora seguía en situación de pobreza y exclusión social".

Sánchez usa una viñeta de 2012 para cargar contra Rajoy... que atacaba a Zapatero

Pedro Sánchez ha criticado la gestión de Mariano Rajoy durante sus años en la Moncloa en su discurso en el acto de clausura socialista en Extremadura. Para ello ha citado un artículo de The Economist en el que, según él, reflejan "el dolor que atravesaba España" en esos "años oscuros" bajo el mandato del popular, que ofrecía "recetas neoliberales" para enfrentar la crisis financiera del momento. No obstante, el medio británico señalaba como culpable de la situación que vivía nuestro país a las acciones de Zapatero y alababa las estrategias y compromisos de Rajoy.

En 'The Economist' destacan que "el pánico empezó a apaciguarse con la intervención del banco central y la promesa de un nuevo gobierno reformista en Madrid". Informan de que "España ha cumplido su palabra", haciendo mención de los recortes presupuestarios, la liberación del mercado laboral y los 100.000 millones de euros para "apuntalar a sus bancos" que consiguió el gobierno de Mariano Rajoy.

El semanal británico indicó que pese a las estrategias del presidente popular, España se encontrará en recesión hasta el 2013 y que la deuda no parecía reducirse demasiado, lo que desagradaba a inversores. De hecho, en el propio artículo comentan que la "falta de demanada interna casi garantiza que Rajoy no cumplirá el objetivo de reducir el déficit. No obstante, cabe destacar que este artículo fue publicado un año después de que el gallego fuera nombrado Presidente del Gobierno. Asimismo, señalan que el escenario español era el que se podía ver en gran parte de la zona euro.

En la otra cara de la moneda, los británicos señalan que la disparidad sobre los recortes presupuestarios que pudiera haber entre el Gobierno central y los autonómicos podría crear conflicto y deteriorar la economía, incluso las presidencias autonómicas bajo el poder del Partido Popular. Por otro lado, hasta 2017, poco antes de tener que abandonar la Moncloa por la moción de censura, no fue que Rajoy consiguía el objetivo del déficit