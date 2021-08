La expansión mundial de la variante Lambda y el regreso de LaLiga de fútbol este fin de semana con hasta un 40% del aforo en los estadios de todo el país pueden poner en riesgo el sostenido descenso en la incidencia de la covid-19 en España, que este jueves volvió a bajar en 20 puntos hasta situarse en los 483 casos por cada 100.000 habitantes, según alertan los epidemiólogos.

"La asistencia a los estadios en estas magnitudes, de hasta 30.000 personas en algunos casos como puede ser el Camp Nou, no es recomendable ni por la situación epidemiológica actual ni por el nivel de vacunación que tenemos. Sería preferible esperar a que aumente el porcentaje de vacunados", señala Benito Almirante, jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Vall d´Hebron de Barcelona.

Con la segunda mayor incidencia de coronavirus de Europa, solo por delante de Reino Unido, este epidemiólogo considera que "en este momento no es recomendable" el regreso del público a los estadios. "No es fácil saber si la gente respetará o no los protocolos, puede generar problemas si se producen aglomeraciones a la entrada o la salida, y concentraciones en algunos lugares cerrados comunes, como los baños. ¿Se puede hacer que la gente espere con calma durante 30 minutos para salir escalonadamente del estadio? Imagino que no va a haber 30.000 policías para controlarlo", señala Almirante.

La Liga regresa este viernes con el partido que enfrentará al Valencia C.F. y el Getafe. Un partido en el que por primera vez se permitirá la asistencia de hasta el 40% del aforo (unos 15.000 valencianistas en el enfrentamiento de Mestalla), en virtud del acuerdo sellado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas el pasado 4 de agosto.

Un pacto de mínimos que contempla también el uso obligatorio de la mascarilla en todo el estadio, y la prohibición de la venta y el consumo de tabaco, alimentos y bebidas (excepto agua) en todos los estadios, pero que no contempla la exigencia de test de antígenos o PCR para poder acceder a los estadios, salvo que la comunidad autónoma así lo imponga. Una situación que alarma a los epidemiólogos.

La Liga ha enviado un protocolo a los clubes con hasta 13 recomendaciones, pero no obligaciones, para evitar contagios en los estadios, que no incluye exigir test a la entrada

"No entiendo que no se pida ningún tipo de test en los estadios. Es un gran error. Estamos con una incidencia cercana a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo", explica Jeffrey Lazarus, jefe del Grupo de Investigación de Sistemas de Salud del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

"Estamos viendo cómo sigue habiendo gente entrando en los hospitales y en las UCI por covid. No entiendo que se haga sin más medidas que el 40% de los aforos, no es suficiente porque la gente corre el riesgo de agruparse en distintos momentos del evento en lugares cerrados", añade este epidemiólogo estadounidense.

Recomendaciones de LaLiga a los clubes

La Liga ha enviado un protocolo a los clubes con hasta 13 recomendaciones, pero no obligaciones, para evitar contagios. Entre otras, el organismo presidido por Javier Tebas recomienda establecer franjas horarias para acceder al estadio, tomar las medidas necesarias para evitar cuellos de botella o aglomeraciones, o mantener la mayor ventilación posible y la limpieza en los espacios cerrados donde concurra una gran cantidad de personas, como los pasillos de los vomitorios o los baños.

Un protocolo de recomendaciones que al final deja en manos de los clubes y de las comunidades autónomas las medidas a tomar, y que tampoco contempla expresamente la petición de test de antígenos o PCR para poder acceder a los estadios.

En el caso del Valencia C.F., según un comunicado emitido en su web, los 15.000 valencianistas que acudan este viernes a Mestalla lo tendrán que hacer con entradas nominales y DNI en mano, además de mantener al menos un asiento libre entre una fila y otra, excepto en el caso de parejas convivientes.

Alerta por la variante Lambda

Además del regreso del público a los estadios, los epidemiólogos expresan su preocupación por la conocida como variante Lambda. Una mutación del coronavirus que fue detectada hace un año en Perú, y que la OMS reconocía el pasado martes que ya se ha detectado en más de 40 países del mundo. Además, el organismo de la ONU la incluyó en su listado de 'variantes de interés' (VOI), una especie de segunda categoría, por detrás de la lista de 'variantes de preocupación' (VOC).

En el caso de España, el primer contagio de esta variante se detectó en julio en Cantabria, donde un 40% de los casos actuales corresponden a Lambda, según las autoridades sanitarias de esa región. En el resto de España, no obstante, sigue manteniendo una prevalencia de apenas el 1%.

"Nos estamos preocupando porque la identificaron en Perú hace un año y ahora se ha detectado en al menos 40 países del mundo. Se está secuenciando aún un número reducido de casos. Hay evidencias de que es más transmisible y mutable que otras variantes, pero la principal preocupación es que ya se está extendiendo por medio mundo y aún no disponemos de datos sólidos para saber si las vacunas son eficaces en esta variante", explica Jeffrey Lazarus.

Incremento en la transmisibilidad

El Ministerio de Sanidad ha incluido la variante Lambda (C.37) dentro de las calificadas como variantes de "mayor preocupación para la salud pública", un escalón por debajo del grupo de variantes de preocupación (VOC), en el que se incluyen las cuatro con mayor prevalencia en estos momentos en nuestro país: Alfa (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1) y Delta (B.1.617.2).

No obstante, el departamento dirigido por Carolina Darias considera que Lambda puede tener un "impacto significativo" en la situación epidemiológica de nuestro país, y además especifica que "existen evidencias de un posible incremento en la transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad y/o el escape a la respuesta inmune".

"La variante Lambda tiene una representación muy baja aún en nuestro país. Delta sigue siendo la dominante, tendrían que pasar semanas o meses para que Lambda sustituyera a Delta. Lo importante es saber si la vacuna es efectiva. En el caso de Delta la gran diseminación de este verano se está dando entre personas no vacunadas", concluye Benito Almirante.