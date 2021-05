La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, se ha comprometido este miércoles con los sindicatos a que todo el personal del Servicio Exterior que pase por España próximamente sea vacunado contra la covid-19, según han contado a Europa Press varios de los presentes.

González Laya ha recibido a primera hora de la tarde a los representantes sindicales después de que el lunes se informara de la muerte de un consejero en la Embajada en India y de una trabajadora laboral en el Consulado de Quito, ambos por covid-19, como informó Vozpópuli.

Los sindicatos llevan semanas quejándose de la falta de un plan para vacunar a los trabajadores del Servicio Exterior, tanto funcionarios como personal laboral, en particular en algunos países donde ni siquiera hay planes nacionales de vacunación a los que poder acogerse en un futuro.

En su encuentro de este miércoles, la ministra ha asegurado que "todo empleado público que venga a España será vacunado" y ha adelantado que en los próximos días el Ministerio de Asuntos Exteriores hará llegar a los sindicatos un documento explicando cómo será el proceso de vacunación, incluidas las soluciones específicas para aquellos países donde es más difícil acceder a una vacuna, han indicado las fuentes consultadas.

Los sindicatos, satisfechos a medias

Desde UGT y la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) se han mostrado satisfechos por lo planteado por la ministra, toda vez que parece venir a cumplir con una de las propuestas que se habían trasladado, la de que quienes en los próximos meses pasen por España puedan recibir aquí la vacuna con independencia de la edad que tengan.

Sin embargo, CSIF considera que es "insuficiente" puesto que "está pendiente del acuerdo por parte del Ministerio de Sanidad" y además no resuelve los casos de aquellos trabajadores del Servicio Exterior cuya edad no se corresponda con los tramos que ya están siendo vacunados y que tendrían que adelantar su vacunación. Tampoco hay "una solución para quienes no puedan trasladarse a España", ha subrayado un portavoz de esta central sindical, recordando que ya se han registrado muertes.

En este sentido, desde CSIF se ha pedido expresamente a la ministra que aquellos que en las próximas semanas vayan a asumir sus cargos en destinos en el exterior sean vacunados antes de abandonar España. Además, ha subrayado que esta oferta de Exteriores está todavía pendiente de un acuerdo

con el Ministerio de Sanidad que dirige Carolina Darias, "teniendo en cuenta que habría casos, por ejemplo, menores de 50, en los que se adelantaría la vacunación en función de los tramos de edad que actualmente se están inmunizando en España", según se indicó en un comunicado de prensa.

Reciprocidad en las vacunas

La semana pasada, González Laya había explicado que desde que se inició la vacunación en España lo que el Gobierno propuso para poder vacunar al personal en el exterior fue la reciprocidad a los países de destino: ellos vacunaban a los funcionarios españoles y España vacunaba a los suyos. Según precisó, más de 50 países habían accedido.

No obstante, reconoció que había algunos países "con dificultades específicas" para los que dijo que el Ministerio estaba "buscando soluciones específicas con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas". "En unos casos se facilitará la llegada de los funcionarios a España" para su vacunación y en otros "buscaremos acercar la vacuna a esos países terceros", adelantó.