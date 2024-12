La juez quiere saber las funciones exactas que tiene el hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que investiga el caso del hermano de Pedro Sánchez por presuntos delitos contra la administración pública y Hacienda, ha urgido a la Diputación de Badajoz a aportar "a la mayor brevedad posible" una serie de documentación, entre la que figura la descripción de funciones del puesto de trabajo que ocupa David Sánchez Pérez-Castejón.



Así lo establece la juez a través de una providencia que señala que en la documentación aportada por la Diputación de Badajoz sobre las "Fichas relativas a las modificaciones de denominaciones de Puestos de Trabajo en los últimos cuatro años, no se acompaña a la ficha relativa a David Sánchez, "a diferencia de las demás", el apartado "descripción de funciones del puesto de trabajo".



Un apartado que, según apunta Biedma, "no constaba tampoco en la anterior documentación" aportada por la institución provincial, "pese a hacerse referencia expresa como 'Documentación Aportada' a la Memoria Justificativa y a la 'Descripción de las funciones de cada puesto y posición de los mismos en el Organigrama de funcionamiento del Área o Dependencia'", señala.



Además, la jueza ordenar requerir "nuevamente" a la Diputación de Badajoz, que complete la documentación sobre la aprobación definitiva de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la institución.



En este punto, la jueza explica que sobre el 'Reglamento Regulador del procedimiento para la Aprobación, Revisión y Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo' de 30-7-2003, se aporta certificado del Acuerdo Plenario donde se aprobó ratificar un Acuerdo suscrito con las Organizaciones sindicales sobre valoración de puestos de trabajo , aprobar un acuerdo de revisión de las condiciones de trabajo de puestos excluidos del proceso de negociación y el desarrollo de los Anexos aprobados por la Delegación del Área de Recursos Humanos.



Así, apunta que la Diputación ha aportado el borrador de Proyecto de Reglamento regulador del procedimiento para la Aprobación, Revisión y Modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Badajoz", "sin que conste en la documentación aportada la Aprobación definitiva" de este "tras la información pública y resolución de reclamaciones, ni la publicación del texto en el BOP como condición para su entrada en vigor y producción de efectos jurídicos", señala.



Finalmente, y respecto a los proyectos de coordinación presentados por dos aspirantes al puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios, que finalmente se adjudicó a David Sánchez, la jueza pide que se aporte la documentación relativa a dos de ellos, Juan Bautista T.L. y Miguel M.C, "por contener archivos dañados a los que no es posible acceder".

Cambia la declaración de cuatro investigados

Por otra parte, la juez acuerda la modificación de la fecha de declaración ante el juzgado de cuatro de los investigados por este caso, prevista para el 10 de enero de 2025 y que finalmente tendrán lugar el día 17 de enero. En concreto, se trata de las declaraciones de Manuel Candalija Valle, Félix González Márquez, Emilia Parejo Gala y Francisco Martos Ortiz, que declararán ese viernes a las 9,30 horas, 10,00, 10,30 y 11,00 horas, respectivamente.



Finalmente, y respecto a la asistencia de las acusaciones populares a esta declaración, la juez ha señalado que está acordada su unificación, por lo que únicamente intervendrá el letrado de Manos Limpias, "al ostentar la dirección de dicha unificación", mientras que el resto de letrados podrán "asistir presencialmente y tener conocimiento directo" de su contenido.



Por este motivo, apunta que "no procede el aplazamiento solicitado por la representación procesal de Fundación de Abogados Cristianos".