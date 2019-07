Un informe secreto de los Mossos destapa su fallida investigación al imán de Ripoll antes del atentado

La Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra elaboró un informe confidencial sobre la fallida investigación que hicieron al imán de Ripoll antes del atentado. El documento al que ha tenido acceso Vozpópuli permanecía secreto hasta ahora y en él se recogen hasta 13 correos electrónicos cruzados con la Policía belga y las pesquisas que resultaron ineficaces para detectar la peligrosidad del supuesto cabecilla de la célula terrorista que atentó en Barcelona y Cambrils. La conclusión final fue que el líder religioso Abdelbaky Es Satty no era peligroso.

El intercambio de datos comenzó en enero de 2016 y el último contacto es una llamada de los Mossos a Bélgica cuatro días después del ataque cuando el nombre del imán estaba ya en todas partes. El informe consta de 17 folios de extensión y lleva fecha del 25 de agosto de 2017, apenas nueve días después de los atentados que mataron a 17 personas. En su primera página ya deja claro el material sensible de su contenido.

“Esta información va destinada a usuarios concretos. No puede ser cedida ni consultada por otras personas. Sólo se podrá enviar a correos electrónicos nominales y cifrado. Si se almacena, se deberá hacer en un entorno local y protegido. Si la información está en soportes físicos, quedará almacenada en un armario de seguridad, dentro de espacios controlados y con acceso restringido”, dice.

"La información se deberá destruir"

Añade en sus advertencias de seguridad que “en ningún caso se podrán generar copias o fotocopias de esta información. Se puede disponer de esta información, como máximo, durante siete días. Pasado este tiempo, la información se deberá destruir de forma segura. Excepcionalmente se podrá mantener una copia el tiempo necesario, siempre que se implementen las medidas de seguridad mencionadas en esta hoja”.

El objeto del trabajo es documentar el intercambio de información que se produjo entre un sargento de los Mossos y un inspector de la policía local de Vilvordee (Bélgica). Tan solo unos días antes, la agencia Efe había informado de que un agente belga se había puesto en contacto con su colega catalán en enero de 2016 para pedirle información acerca de Es Satty. Se conocían de unas jornadas contra la radicalización. Esto generó polémica en un momento de desconfianza entre cuerpos policiales españoles ya que se había hecho de espaldas al Ministerio del Interior.

La Generalitat se vio obligada a dar explicaciones y alegó que no había sido una consulta oficial, sino un contacto informal entre dos agentes que se conocían de antes. Lo que desvela ahora este informe secreto es que hubo muchas comunicaciones. El intercambio de información se prolongó hasta después de los atentados. Es Satty era el presunto cabecilla de la célula que quería volar la Sagrada Familia. Los terroristas tuvieron que buscar un plan B al explotar accidentalmente su base en Alcanar donde murió el imán.

"Pasaré los datos a mis compañeros"

El primer correo por tanto es del jueves 7 de enero de 2016 y lo escribe el policía belga, que tiene un nombre árabe muy habitual: “Espero que todo esté bien y no estés trabajando duro… Quería preguntarle si existe la posibilidad de mirar a una persona que quiere trabajar aquí en Vilvoorde como un imán. En el archivo adjunto encontrará su identidad. Sé que planea ir a Barcelona en el mes de febrero y que se ha casado allí. ¡Cuanta más información pueda compartir sobre este individuo, mejor! Espero tener noticias de usted muy pronto, Muchas gracias senior ;-) Saludos cordiales”.

El sargento de los Mossos apenas tardó 28 minutos en contestar y de su respuesta se evidencia que no fue una gestión personal suya, sino que implicó a otros compañeros del Cuerpo: “Ahora estoy fuera de la oficina. Pasaré los datos a mis compañeros y te contestaré lo antes posible. De todas formas, por lo que creo recordar (no estoy seguro al 100%) pienso que trabajó como imán en una mezquita salafista en Cataluña”.

El siguiente intercambio se produjo unos días después, el martes 12 de enero. El inspector belga le dio las gracias y le propuso mantener contacto por teléfono: “Estoy a la espera de información adicional. Quizás te sería más fácil si te hago una llamada la próxima vez”.

"No es el imán salafista que creía"

De nuevo el inspector catalán respondió a los pocos minutos: “Volví a la oficina ayer. Mucho trabajo que hacer. He estado revisando los datos que me enviaste. Al contrario de lo que te dije, el Sr. SE Satty no es el imán salafista que creía. De todas formas, sabemos que el Sr. SE Satty tiene una dirección en una ciudad media llamada "Vilanova y la Geltrú". Hay una gran y conocida comunidad salafista en este pueblo. Además, en los últimos 10 años ha habido al menos dos operaciones policiales muy importantes contra el yihadismo allí”.

En la parte final le reconoce que no tienen evidencias de que Es Satty sea radical: “No hemos conseguido más información en relación que vincule radicalización en relación a SE Satty. Si lo necesitas podemos hacer investigación (o investigar) un poco más. Hazme saber si necesitas más información. Muchos recuerdos y ten cuidado amigo”. Sin embargo es su colega de Vilvoorde quien le aporta información sobre el imán en un correo posterior del 19 de enero: “He encontrado un viaje desde Girona (ESP) a Charleroi (BE) la fecha de 15/10/2015 a las 06: 40 horas (...) Sabemos que estará viajando de nuevo la primera semana de febrero de 2016. Te mantendré informado cuando sepa algo más”.

Bélgica marcó al dueño del locutorio

El contacto belga aportó un dato clave: comunicó que para tomar aquel vuelo, Es Satty dio el nombre del responsable del locutorio de Ripoll donde compraba los billetes, tanto el imán como otros miembros de la célula. “Gracias, buscaremos información tanto profundo como podamos”, respondió el sargento de Mossos. El responsable del establecimiento, Salh El Karib, fue uno de los detenidos tras los atentados.

El siguiente correo es del 3 de febrero y en él informa el inspector belga de que Es Satty ha viajado a España pero que su plan es predicar en una mezquita de Bélgica: “Se fue el lunes (1/2/2016) hacia España en avión. Volverá el próximo miércoles o jueves. Creo que es más que oficial, él se convertirá en el imán de una mezquita local aquí en Diegem (cerca de Vilvoorde). Esta información te puede ser de ayuda”.

Tras un cruce entre ambos donde dicen estar muy atareados, los Mossos remiten a su contacto belga el 8 de marzo un extenso correo con datos más elaborados del imán. “De momento no puedo confirmar si Abdelbaki SE Satty ha trabajado como imán en ningún oratorio de Cataluña. No hay ningún registro oficial de imanes en Cataluña. De hecho, la realidad es que la mayoría de imanes no están registrados en ningún documento. Por lo tanto, si no sabemos en qué mezquita ha podido trabajar es muy difícil averiguarlo (hay 265 mezquitas en Cataluña). He preguntado a la oficina de asuntos religiosos de Cataluña y no lo conocen”.

En ese correo, los Mossos ya sitúan por primera vez a Es Satty en Ripoll. Faltaba casi un año y medio para el atentado: “He comprobado nuestras bases de datos y sabemos que esta persona ya no vive en Vilanova y la Geltrú. Nuestra última información es que él está viviendo cerca de Girona, en Ripoll. Así concuerda con el hecho de que diera como a nombre de contacto Salh El Kadri (el dueño del locutorio). Él (SE Satty) no tiene antecedentes policiales en nuestra base de datos”. Obvia que el cabecilla de la célula terrorista estuvo preso por narcotráfico. Quedó libre en 2014 y fue contacto por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

'Operación Chacal'

Además, el correo añade una alusión a la operación Chacal: “También sabemos que podría ser pariente (no de primer grado) con uno de los detenidos de una gran operación terrorista de 2006 llamada "Chacal" en Vilanova i la Geltrú. Él comparte el apellido con el detenido y es vecino de otro de los detenidos. Pero no hay prueba que lo vincule con esta operación. Seguiremos mirando a él y su amigo por Girona. También preguntaré sobre las mezquitas de alrededor de Girona y Ripoll. En relación a esto, me ayudaría si pudieras preguntar en qué ciudad trabajó de imán”.

Este informe secreto reconoce después que tras los atentados volvieron a hacer una búsqueda más exhaustiva y entonces ya sí encontraron un indicio más sospechoso de su relación con los terroristas de Chacal: “Una vez se ha conocido la participación de ES Satty en los atentados de Barcelona, se ha hecho una investigación documental de gran alcance y se ha detectado que en la sentencia del caso Chacal consta que un documento a su nombre fue encontrado en el domicilio de uno de los líderes de la célula”. Pese a que es una sentencia y son públicas, el informe dice que “este extremo no constaba anteriormente en las bases de la PG-ME (Mossos)”.

Volvió a España

El último correo con información relevante tuvo lugar el 10 de marzo de 2016. El policía belga informa de que “ahora es el imán oficial de la mezquita de Diegem (sólo hay una en Diegem)”. “Intentaré asistir a alguna de sus oraciones para tener una impresión sobre él. Por supuesto que te mantendré informado como siempre”, zanjó.

El documento de la Comisaría General de Información que entonces dirigía Manel Castellví relata que días después de los atentados, el 21 de agosto, ambos colegas conversaron por teléfono 13 minutos y 80 segundos. “De esta conversación se extrajo que: Hasta dos días después del ataque en Barcelona y Cambrils no tenían conocimiento de que el sr. SE Satty estuviera implicado en los ataques y que esta persona no había causado ningún problema ni en la mezquita de Vilvoorde ni a la de Diegem".

Pero entonces desde Bélgica aportaron otro dato tardío que hubiese hecho crecer las sospechas sobre el imán: “no se le terminó de contratar porque no quiso presentar el certificado de antecedentes penales (requisito obligatorio para ejercer de imán en Bélgica)". Abandonó Bélgica y se instaló en Ripoll donde empezó a predicar en una mezquita local al menos desde la segunda mitad del año 2016. Allí captó a los integrantes de la célula terrorista.