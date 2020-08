Iglesias en 2016: “Apertura de juicio oral, dimisión, así de rápido”

El juez que investiga la supuesta 'caja B' de Podemos, Juan José Escalonilla, ha imputado al partido político, según consta en el auto al que ha tenido acceso de forma parcial Vozpópuli. Hasta el momento, el líder del partido morado no se ha pronunciado al respecto, pero en las segundas elecciones a las que el partido concurrió a nivel nacional, en junio de 2016, Iglesias expuso su postura ante la imputación de un partido político.

Durante el debate electoral del año 2016 que le enfrentó a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Albert Rivera en el único debate con motivo de las elecciones del 26 de junio de 2016. El periodista de Vicente Vallés preguntó al líder morado: “¿en qué circunstancia usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?”. Iglesias respondió: “Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto”.

Iglesias ante la propuesta de un Gobierno de gran coalición, entre PP, PSOE y Ciudadanos advertía: "Espero que PSOE no esté en ese plan y desde luego parece muy complicado acabar con la corrupción en un gobierno en el que se esté gobernando con el Partido Popular. Hay algo que me preocupa, que la policía de mi país estuviera 14 horas registrando discos duros que habían desaparecido en la sede del partido popular. Eso es muy grave y los que tenían haber asumido responsabilidades parece que todo el mundo tiene claro que no las asumieron".

Acto seguido propuso que se prohibiera la presencia de ministros y expresidentes en los consejos de administración.