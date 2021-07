Pocas horas después de que el Consejo de Ministros presentara su proyecto de Ley de Memoria Democrática, Hermann Tertsch, eurodiputado por Vox, atendía a la petición de entrevista de este periódico. En la conversación, advertía de las consecuencias de esta norma y de otras que se encuentran en la cocina, como la de seguridad ciudadana.

También alertaba de las conexiones del Ejecutivo con los populismos latinoamericanos y se refería a la forma en la que debe librarse la batalla cultural. Como siempre, lo hacía con un tono rotundo.

Pregunta: “Si hay un responsable de la Guerra Civil directamente es el Gobierno de la República”…

Respuesta: Es absolutamente cierto lo que dijo Ignacio Camuñas, lo que pasa es que a Pablo Casado le dio miedo eso. Camuñas es un liberal centrista, que no le intenten situar en un lugar raro; y dijo la verdad. Pero a Casado le asustan esas palabras.

P: Es una afirmación que llamó la atención...

R: Pero es que hay que ser didáctico, aunque cojan frases y te monten campañas. Esto último lo saben hacer desde 1917, cuando Willi Münzenberg, que trabajaba para Lenin, montó todo el sistema de desinformación, agitación y propaganda. Eso explica lo de tener 800 asociaciones, cada una con tres personas y las cuales se apoyan las unas a las otras para transmitir la idea de que constituyen la sociedad civil. Esto es falso, pero claro, ahora mismo, como la derecha y el capital le han entregado a la izquierda todos los medios, el efecto multiplicador de sus teorías y su narrativa es abrumador. Por tanto, tienen éxito en sus campañas. Por eso sacan de contexto tus frases y te intentan acosar. Pero hay que resistir y contar la verdad, teniendo claro que el choque es inevitable. Eso no nos debe preocupar en absoluto.

P: Pero la memoria es suya…

R: Llevan 100 millones de muertos y 100 años teniendo buena prensa.

P: Franco, República y Guerra Civil. En mitad de una pandemia…

R: A ellos les interesa más ir a eso que a la factura de la electricidad o a los planes disparatados que tiene la Unión Europea para nuestro país. Ahora, de repente, la presión ecologista en el norte de Europa y, en concreto, en Alemania, ha llevado a cuestionar los embalses. Es todo disparatado. ¿Quieren que nos muramos de hambre o de sed? ¿O cómo es eso? Mira, los alemanes piensan que deben salvar el mundo. Ahora utilizan el cambio climático para eso; y todos los demás tragan bajo presión o para lo que sean.

La presión ecologista en el norte de Europa y, en concreto, en Alemania, ha llevado a cuestionar los embalses. Es todo disparatado. ¿Quieren que nos muramos de hambre o de sed? ¿O cómo es eso?

P: Pero hablábamos de la memoria democrática…

R: Si la izquierda española no fuera una izquierda frentista –es que quemaron iglesias el 11 de mayo de 1936, recuérdalo- no sucederían estas cosas. Ha sido asesina y totalitaria. Es que el socialismo se abrazó a Stalin en su día, oye. Si eso no hubiera pasado, hoy tendríamos una república, pero es que no se comportaron de una forma mínimamente civilizada y no hubiera habido ‘franquismo’.

P: Hay una parte de la izquierda que no reconoce como democrática a ninguna opción de derechas, pero, a la vez, una nueva ley con un elevado poder sancionador.

R: Estas leyes no tienen nada que ver con Franco. En realidad, servirán para meter en la cárcel a todo el que ellos quieran. Sirven para intimidad y humillar a todos los españoles; para que los ciudadanos reciten la verdad oficial para no meterse en problemas. Ese mecanismo existía en el bloque soviético y funcionaba. Todos sabían lo que era mentira y todos sabían lo que tenían que decir para no tener problemas. Ahora, estos nos quieren aterrorizar con multas para que no podamos vivir o hablar de política.

P: Mal panorama pinta…

R: Es que estamos ante un proyecto chavista, totalitario y criminal. Este Gobierno es criminal y tiene esa simbiosis de política y crimen que es el signo de identidad del régimen de Maduro y de Cuba. El narcotráfico en Cuba y en Venezuela es la subsistencia y la razón de Estado. Aquí estamos ya con el tema de las maletas de Delcy Rodríguez. Y con las cartas amenazantes, que son puros actos de falsa bandera para acosar a la oposición. También estamos con subvenciones y blanqueos de millones que cruzan el Atlántico en diversas direcciones y que aterrizan en lugares como Plus Ultra. ¿Y cuántas veces a la semana vienen las maletas de Delcy? ¿Dos? ¿Tres? No lo sabemos. Solo conocimos aquel episodio porque se les fue de las manos. Pero, ¿fue un hecho aislado?

Este Gobierno es criminal y tiene esa simbiosis de política y crimen que es el signo de identidad del régimen de Maduro y de Cuba"

P: Tenemos el resguardo de Europa…

R: Pero la Unión Europea está cogida con pinzas. Es todo ya una mentira, desde el propio euro hasta la política común. Veremos a ver qué ocurre con el dinero del rescate europeo. ¿Crees que no va a corromper a empresas y medios; y a cortar la crítica a este Gobierno delincuente? Quieren que todos seamos obedientes si queremos comer.

P: Cuba: ¿por qué tantos problemas para reconocer que es una dictadura?

R: Es que no es capaz ni el propio Gobierno de la Unión Europea, que tiene al jefe de la diplomacia, el señor Borrell, haciendo lobby de la dictadura cubana en Bruselas, da auténtica vergüenza. Hacen propaganda de la dictadura criminal de Cuba mientras asesina a los manifestantes en la calle. ¡Es acojonante verlo en directo en Bruselas!

P: Las tertulias hablan más de la Memoria Democrática que de la luz o de Cuba…

R: ¿Recuerdas la que montaron cuando gobernaba Rajoy y la luz subió el 4%? Si es que tienen todas las asociaciones, desde las LGTBI hasta Stop Desahucios. Todos están al servicio de estas fuerzas, que tienen un proyecto de destrucción de la continuidad histórica de España y de cambio de régimen a otro absolutamente radical y totalitario.

P: ¿Cómo ha de librarse la batalla cultural, a su juicio?

R: A ver, la batalla no se ha perdido aquí, es que no se ha dado. Ha habido una derecha que por codicia, conveniencia, comodidad y cobardía se ha retirado de la escena y ha entregado a la izquierda los medios a cambio de que le dejen en paz. Ha ocurrido igual con la Iglesia, que es cobarde y no plantea oposición. Es una situación terrorífica.

Ha habido una derecha que por codicia, conveniencia, comodidad y cobardía se ha retirado de la escena y ha entregado a la izquierda los medios a cambio de que le dejen en paz. Ha ocurrido igual con la Iglesia, que es cobarde y no plantea oposición"

P: Usted es muy crítico con Casado, pero parece que el PP y Vox se van a necesitar si quieren desahuciar a Pedro Sánchez de Moncloa...

R: ¿Pero tú estás seguro de que le van a dejar a Casado pactar con Vox? Eso lo quiero ver yo. Muchos pensamos que no va a ser así, que la señora Ana Botín no le va a dejar. O sus amigos del Club Bildeberg; o vete a saber quién.

P: Hablábamos de la batalla cultural…

R: Mira, la Fundación Disenso se ha puesto en ello y ha elaborado informes como uno relacionado con la Ley de Memoria Democrática que es certero y valiente. Todo esto es muy barato, pues se trata de decir la verdad y de conseguir que la gente pierda el miedo. Si es que todo su proyecto se basa en el miedo. En Cataluña, tienen que tener miedo todos para que los separatistas puedan hacer lo que les dé la gana sin discusión. La izquierda fracciona a la gente, trocea movimientos y lo hace para que la gente esté dividida y los grupos choquen entre ellos. Eso refuerza el papel del ‘papá Estado’, que es el que alimenta a los ciudadanos y da o quita el dinero a los medios. Ése es el proyecto de la izquierda hoy en día y es en ese proyecto donde tienen secuestrado al Partido Popular.

P: Es usted muy crítico con Casado...

R: Es que la mentira se ha adueñado de este país y el PP es parte misma de la mentira, de hecho. Siempre pide la limosna a la izquierda y siempre querrá estar sentado en la mesa del PSOE. Nuestra lucha es por la verdad. Si logramos que la gente pierda el miedo y empiece a decir la verdad, se liberará en lo individual, levantará la cabeza y contribuirá a que España sea un país mejor. Hay que dignificar a las fuerzas que se oponen a este Gobierno delincuente.

P: Describe un panorama apocalíptico…

R: Pues verás cuando se apruebe la Ley de Seguridad Ciudadana… Esto no es ya una dictadura, sino una tiranía. Las dictaduras tienen unas leyes que pueden ser excesivamente duras, pero son leyes que se cumplen. Aquí violan sus propias leyes. Son igual que Maduro y que los Castro. Ellos mienten sistemáticamente y nadie asume la responsabilidad; y no cumplen la ley.

Las dictaduras tienen unas leyes que pueden ser excesivamente duras, pero son leyes que se cumplen. Aquí violan sus propias leyes. Son igual que Maduro y que los Castro.

P: ¿Hay esperanza para España?

R: Claro que la hay. Si es que estamos mucho mejor que hace 10 años, cuando ese personaje despreciable de Rajoy estaba haciendo sus cambalaches y renegando revocar la política de Zapatero, pese a que tenía 186 escaños. Mientras, los suyos se dedicaban a hacer negocio y las corruptelas se le salían por las costuras. Hoy la situación es dramática, pero distinta. Ahora tenemos 52 españoles en el Congreso que dicen la verdad, asumiendo todos los riesgos y todas las difamaciones, ataques y agresiones que eso conlleva. Y hay 4 millones de españoles que los han votado. Hay mucha más esperanza que entonces. Hoy ya no está la convicción de que el PP es la alternativa al PSOE y eso es muy importante. Hoy estamos nosotros, que vamos a desmontar todas las barbaridades, ilegalidades e injusticias del régimen PP-PSOE.

P: Usted lo pasó mal durante el zapaterismo…

R: A mí me escupían por la calle… el señor Wyoming me hizo una campaña en La Sexta que decía que yo quería matar a musulmanes y a ministros. A mí me llamaron borracho 300 manifestantes a la vez, al reconocerme cuando pasé por allí. Ahora, en cambio, me ven por la calle y recibo muestras de afecto y respeto.