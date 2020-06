El Gobierno autoriza la reapertura de discotecas, plazas de toros y casinos

El Gobierno ha autorizado la reapertura de discotecas, plazas a la actividad de casinos y salones de juegos durante las fases 2 y 3 de la 'desescalada', según una orden del Ministerio de Sanidad publicada este sábado en el BOE.

En concreto, se autoriza la apertura en fase 3 de discotecas y bares de ocio nocturno siempre que no se supere un tercio de su aforo, y también se autoriza la apertura al público de las terrazas al aire libre de estos establecimientos. No obstante, el texto indica que estos locales no podrán usar la pista de baile para su uso habitual, aunque sí podrán para colocar mesas y sillas para ser utilizadas por sus clientes. El uso de mascarilla será obligatorio en el interior del local.

En cuanto a las plazas de toros, el Ministerio de Sanidad autoriza la apertura de plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre desde la fase 2, con un aforo máximo de un tercio y no más de cuatrocientas personas. Este límite se incrementa en fase 3 hasta el cincuenta por ciento del aforo permitido y no más de ochocientas personas.

"Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso", añade la orden.

BOE-A-2020-5795 by Vozpopuli on Scribd

Casinos y salas de apuestas

Finalmente, la orden incluye entre sus novedades la reapertura en fase 3 de los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas conforme establezca la normativa sectorial en materia de juego.

Esta reapertura queda condicionada a que no se supere el 50% del aforo autorizado.