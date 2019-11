El Gobierno ofrece ayuda a Greta Thunberg para acudir a la cumbre del clima en Madrid

La Ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha ofrecido públicamente ayuda a la activista sueca Greta Thunberg para cruzar el Atlántico y poder acudir a la vigésimo quinta cumbre del clima de la ONU (COP25) que se celebrará en Madrid del 2 al 13 de diciembre.

"Querida Greta, sería bueno tenerte en Madrid. Has hecho un largo viaje para ayudarnos a todos a aumentar la preocupación, abrir la mente y comprometernos con la acción. Nos encantará ayudarte a cruzar el Atlántico. Espero que podamos establecer contacto para hacerlo posible", ha escrito en Twitter Ribera pocas horas después de que la mediática activista adolescente, que se encontraba ya en Santiago de Chile, haya solicitado públicamente ayuda para poder llegar a Madrid.

Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid. You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR