España se desmarca del acuerdo franco-alemán sobre inmigración tras su ausencia en la cumbre antiterrorista

Francia, Alemania, Austria y Países Bajos han protagonizado esta semana una cumbre antiterrorista en la que España fue la gran ausente, junto con Italia y Grecia. A pesar de que los líderes de las principales potencias de la Unión Europea se reunieron para pedir una reforma del 'espacio Schengen' y un refuerzo de los controles de las fronteras exteriores, el encuentro no contó con la participación de unos países fundamentales para la estrategia sobre inmigración de la que el Gobierno español ya se ha desmarcado.

La reunión se celebró el pasado martes, tras la sucesión de atentados que han tenido lugar en París, Niza o Viena. El objetivo de este encuentro era abordar la problemática del yihadismo en suelo europeo con una puesta en escena propia de una entente que pretende retomar su agenda antiterrorista para devolverla a la primera fila de la política de la Unión Europea.

La cumbre fue organizada por el Gobierno de Francia, según han confirmado a Vozpópuli fuentes de la Comisión Europea, sin aclarar la notable ausencia del presidente de España, Pedro Sánchez a una reunión a la que asistieron líderes europeos del máximo nivel: el propio presidente francés Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente austriaco Sebastian Kurz, y el holandés Mark Rutte, además del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Todos ellos comparecieron conjuntamente en una rueda de prensa telemática en la que Bruselas se comprometió a realizar una revisión del 'espacio Schengen' para presentar una nueva estrategia europea de cara a mayo de 2021. "Prevención, protección y respuesta", resumió Von der Layen, que también adelantó la presentación en las próximas semanas de una nueva legislación para que las plataformas digitales retiren en el plazo máximo de una hora comentarios señalados por incitar al odio: “Queremos responsabilizar más a las grandes plataformas de internet cuando se trata de luchar contra contenidos nocivos”.

Macron urgió al desarrollo de bases de datos comunes, el intercambio de información y reforzar el dispositivo penal. Tanto él como Merkel y Rutte insistieron en que no se trata de un “conflicto entre cristianos y musulmanes o europeos e inmigrantes”, sino una defensa del modo de vida europeo. Una convivencia respetuosa que compagine los valores comunitarios, inclusive la libertad religiosa, como apuntó Michel, que avanzó un proyecto para homologar la formación de imanes a nivel europeo.

El conservador Kurz, quien precisamente ganó popularidad en Austria por su discurso crítico con las políticas de inmigración, recalcó que las ausencia de fronteras interiores en Europa solo puede funcionar si las externas son seguras. El austríaco consideró que los últimos ataques “muestran que las medidas” que ha reclamado -debatidas en la UE desde hace un lustro- deben ser “realmente implantadas” e insistió en que el terrorismo es una amenaza “permanente”, ya que muchos terroristas detenidos y “falsos arrepentidos” podrían ser una bomba de relojería cuando salgan de prisión.

