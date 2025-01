Feijóo anuncia una rebaja de impuestos para la vivienda y más protección para los propietarios en las comunidades del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este domingo en la cumbre del Partido Popular en Colunga, Oviedo, que los presidentes autonómicos populares bajarán los impuestos en torno a la vivienda, en lo que ha denominado como "un grave problema que tiene España" que ahora pretende subsanar. En esta línea, bajarán al 4% el impuesto de transmisiones y protegerán con nuevas medidas a los propietarios que las tengan en alquiler.

Los barones regionales del Partido Popular han firmado un acuerdo en el que se comprometen con la ciudadanía a trabajar para resolver el asunto de la vivienda. "Le hemos dedicado tiempo a este problema, es una situación crítica", ha asegurado Feijóo. "Lo saben las familias, sobre todo los jóvenes, con el paro juvenil más alto. Lo saben los propietarios con la okupación y lo saben los promotores con todas las trabas que sufren", por ello el líder popular ha planteado una lista de diez soluciones para "un nuevo plan de vivienda" que el partido pondrá en marcha en aquellas comunidades en las que está gobernando.

En primer lugar, acreditar cuales son los colectivos a los que más les cuesta "vivir dignamente a quienes les cuesta más ser propietarios". Según Núñez Feijóo, estos son los jóvenes en primer lugar, seguidos de las familias numerosas, las monoparentales, y las de víctimas de violencia de género. Por este motivo, ampliarán a los 40 años el límite para acceder a los avales hipotecarios.

Según ha asegurado Feijóo, la ley de la vivienda del PSOE es "ideológica e intervencionista" y la gran culpable de haber disparado los precios. "Lo que no funciona hay que cambiarlo y lo que dispara los precios debe ser derogado", ha afirmado, por lo que exigirán modificar la ley del suelo y el desbloqueo de la ley antiokupas.

Rebaja de impuestos a la vivienda

Los presidentes regionales del PP se han comprometido a bajar los impuestos para "ayudar a los que más lo necesitan", garantizando que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) pasará del 10% al 4% ,en lo que considera "un esfuerzo, al menos durante un tiempo.

El líder de los populares ha hecho hincapié en Asturias en que los menores de 40 años no tienen posibilidades de ser propietarios "por lo que no piensan en ello", ha asegurado. Además, en las comunidades en las que gobierna el PP, se avanzará hacia un "mercado abierto" y en las que no lo hace presentará "al parlamento esas mismas leyes", por lo que se pondrá a disposición del sector de la construcción todo el suelo público que sea posible para se construyan viviendas con un 30% más barato que el que marca el mercado y asumen el compromiso de reducir el tiempo de sus informes de tramitación urbanística de 9 a 3 meses

En la misma línea, Feijóo quiere que se facilite el acceso a la Vivienda de Protección Oficial (VPO), una gestión que tacha de "engorrosa" en la actualidad y que impide a muchos acceder a una casa, por lo que el PP va a flexibilizar el marco regulatorio "para que más personas puedan acceder a una vivienda", ha asegurado el líder político. Flexibilizarán el marco regulatorio para acceder a ellas.

Facilitar el alquiler de las casas vacías

Los propietarios que tengan sus viviendas vacías encontrarán en los Gobiernos del Partido Popular un aliado, puesto que desde ahora quienes las pongan a disposición de los programas públicos de alquiler, accederán a un seguro para garantizar los pagos y para la asistencia jurídica que necesitan. Una medida que persigue facilitar el alquiler y que los interesados puedan tener un mayor acceso.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado a uno de los principales problemas a la hora de acceder al alquiler la falta de seguridad de los propietarios: "¿En qué país se desaloja a quien compra una vivienda con su esfuerzo para que siga quien la okupa ilegalmente?", ha reclamado al tiempo que ha exigido una ley "para lanzar a los okupas para en 24 horas", la cual está "bloqueada por el PSOE" en estos momentos.