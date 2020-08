Exteriores retira en Twitter comentarios ofensivos del consulado de España en La Habana

Una serie de comentarios ofensivos desde la cuenta oficial de Twitter del consulado de España en La Habana (Cuba) han provocado la apertura de una investigación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige Arancha González Laya, según han informado fuentes diplomáticas a Vozpópuli.

Las polémicas respuestas desde el consulado en La Habana a preguntas de particulares cubanos y españoles ya han sido retiradas por orden del embajador español, Juan Fernández Trigo, después de que medios cubanos como Cubanet subrayasen los modos "rudos y groseros" con los que se respondía a la gente desde esa cuenta oficial española.

Las citadas fuentes subrayaron que el embajador "va a amonestar verbalmente al autor" de los mensajes, lo que descarta que la cuenta hubiera sido 'hackeada', y que el consulado en La Habana va a publicar un tuit "pidiendo disculpas por el contenido de esos mensajes".

'Gif' despectivos

La cuenta del consulado en La Habana llegó a utilizar imágenes despectivas -con 'gif'- para mofarse de algunos internautas que preguntaban sobre visados y otras cuestiones administrativas. "No se puede tener todo en la vida", "pues no podemos decirle... son tiempos inciertos", "¿por qué no? Internet está lleno de posibilidades" son algunos de los comentarios sarcásticos ya retirados.

Sin embargo, algunas respuestas suben de tono y se convierten en despectivas. Cuando una de las personas aludidas reprochó al funcionario español las respuestas en los mensajes, el encargado de la cuenta de Twitter deja claro que se trata de "un servicio público de información" para luego añadir lo siguiente: "Su egoísmo para que le personalicemos el servicio nos llevaría al colapso, especialmente cuando su pregunta ha sido reiteradamente repetida. Es Usted libre de seguirnos".

A otra persona que preguntó por una solicitud simultánea de dos visados, se le advirtió de que ello podría provocar una "denegación inmediata" y una alerta "en el sistema de fraude" del propio consulado. A continuación, se añadió la coletilla: "Preferimos usar la ironía con los tramposos, que solo buscan un visado a toda costa”.

En otro comentario a una persona que se hizo pasar por José Martí, el consulado español responde lo siguiente: “Buenos días. Antes de escribir su primer tuit y bautizarse así en este medio, le hubiéramos recomendado leer un poquito nuestras informaciones anteriores. Justo hace minutos publicamos nuestros servicios operativos y comprobará que NO están activos los visados ESC. ¡Feliz día!”.