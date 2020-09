El dardo de Bouza a Illa y Ayuso en su carta de renuncia: "Me prometieron concordia y unidad"

Le prometieron "concordia política" y "trabajar unidos", pero se ha encontrado con una situación muy diferente. Emilio Bouza ha expuesto las razones de su renuncia a ser el portavoz del 'grupo covid' en una carta dirigida al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero, apenas 48 horas después de ser designado para el cargo.

En ella, señala que cuando recibió la propuesta de ser elegido para el cargo, el pasado miércoles, tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el propio Ruiz-Escudero le expresaron "su preocupación por la situación de la epidemia de covid-19 en Madrid" y le pidieron "actuar como técnico y científico en el consejo creado por ambos gobiernos" .

"Creí en lo que se prometía", señala Bouza en la misiva, a la que ha tenido acceso Vozpópuli. "Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento", añade.

El 'Fernando Simón' madrileño

Bouza había sido propuesto por el gobierno regional madrileño como portavoz técnico sanitario de la región, una figura equivalente a la del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) Fernando Simón a nivel autonómico, y aceptado por el ministro de Sanidad.

En este sentido, había varios nombres sobre la mesa y que el elegido debía tener un perfil "técnico y absolutamente neutral", con el fin de que las dos gobiernos estuviesen cómodos con él. Pero al ver que las disensiones entre ambas administraciones han empezado con tanta virulencia, Bouza ha decidido apartarse de inmediato.

"Sin duda alguna seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de Madrid y de España, con la mejor de las voluntades. Estoy, como no puede ser de otra manera, al servicio de la Salud, pero sencillamente, he podido comprender que ese no es mi puesto en las actuales circunstancias", concluye Bouza en su carta de renuncia.