El Gobierno dominicano retuvo aviones venezolanos con oro en la antesala del Delcygate

Un grupo especial de la UCO aterrizó a principios de noviembre en la República Dominicana para investigar las conexiones de las cuentas de Víctor de Aldama, la trama Koldo y los viajes del Falcon con el país caribeño. Además de información bancaria y societaria, a la que están accediendo con dificultades, están inspeccionando los vuelos del Falcon que utilizan Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno, un avión que recala a menudo por allí y que Aldama ha dicho haber visto "muchas veces en Dominicana". El equipo de élite de la Guardia Civil ha llegado a este punto tras recabar tomos de información en la Operación Delorme. Los avances de sus pesquisas ponen el foco en la República Dominicana y en las conexiones de ésta con Venezuela, una línea que arranca en 2019, en la antesala del Delcygate. Alrededor del misterio de ese vuelo y de lo que transportaba, hay constancia de aviones de Venezuela cargados de oro, dólares, armas y dispositivos electrónicos retenidos en República Dominicana, Aruba, Florida, Argentina y otros países entre 2019 y 2024.

La red de vuelos que se desplegó tuvo su origen en que el régimen chavista estaba asediado por las sanciones de Trump, deseoso de cortar las alas a Juan Guaidó y acumulaba deudas con empresas En lo que respecta a España, entre las afectadas destacaban Globalia y Duro Felguera, a las que asesoraba Aldama. Un escenario clave en el avance del comisionista en el Gobierno de Sánchez a lo largo de 2019 y del Delcygate, que urdió en diciembre de ese año.

Investigaciones de la web de periodistas venezolanos Armando Info y de Rainforest Investigations Network dan cuenta del triángulo de oro del Caribe entre Dominicana, Brasil y Venezuela. Buen ejemplo de ello es cómo un prófugo venezolano que buscaban en República Dominicana y Venezuela terminó preso en Brasil. A Roberto Espejo lo detuvieron en este país en los últimos días de 2019, acusado de formar parte de una red de tráfico de oro. Seis meses antes, el 25 de junio de 2019, las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, hallaron una caja con más de 1,3 millones de dólares en efectivo, tras registrar la avioneta de matrícula venezolana YV2887, que estaba a punto de partir con destino a la ciudad de Barcelona, capital del Estado Anzoátegui, oen el Este de Venezuela.

Las autoridades dominicanas atribuyeron el botín a una mafia de tráfico de oro. El entonces fiscal general de Venezuela, nombrado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente de 2017, Tarek William Saab, se refirió a Espejo como el cabecilla.

A Espejo lo detuvieron en Brasil en diciembre de 2019 por otro caso, en la Operación Hespérides, por la que los cuerpos de seguridad brasileños destaparon una trama que sacó al menos 1,2 toneladas de oro del Arco Minero del Orinoco en Venezuela a través de empresas brasileñas.

Hay rastros de aviones sospechosos desde febrero de 2019, cuando uno de PDVSA que falseó el plan de vuelo dejó Suiza y aterrizó en Emiratos Árabes, según ha informado Tal Cual Digital. La aeronave estuvo bajo custodia de las autoridades suizas, que habían recibido la denuncia de la Asamblea Nacional por el uso del avión en posible lavado de activos y tráfico de oro.

El 29 de noviembre de 2019, un avión procedente de Venezuela aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania, presuntamente con un cargamento de 700 kilos de oro y que tendría como destino final Dubai, según informó el periodista Nelson Bocaranda en Twitter y recoge El Carabobeno.

El 17 de febrero de 2020, menos de un mes después del Delcygate, las autoridades de Aruba y Estados Unidos detuvieron en el aeropuerto Reina Beatriz de la isla a los tripulantes de una avioneta que transportaba una tonelada de oro puro venezolano.

En el avión de carga ligera, que utilizaba siglas norteamericanas falsas, viajaban solamente el piloto y dos tripulantes desde una carretera solitaria en las afueras de Ciudad Bolívar, en Venezuela. Según informó El Comercio y reseña 20 minutos transportaban el oro, que podía ser vendido por unos 50 millones de dólares, en maletas de lujo.

El 18 de de agosto de 2020, agentes de Aduanas de Estados Unidos interceptaron un avión privado Bombardier Learjet 55B con destino a Venezuela en el sur de Florida cargado con 82 armas de fuego, incluyendo un rifle de francotirador, además de 63.000 rondas de municiones, según Infobae.

El avión, registrado en Venezuela, tenía como destino San Vicente y las Granadinas. No obstante, Jared Rine, un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, dijo, en una declaración jurada que apoyaba la denuncia penal, que uno de los acusados después de ser arrestado confesó que el destino final era Venezuela.

El 16 de junio de 2022 un avión venezolano fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires con 19 tripulantes (14 venezolanos y 5 iraníes), informa Río Negro. La aeronave fue vendida a los venezolanos por una aerolínea iraní investigada por Estados Unidos por sus supuestos nexos con la Guardia Revolucionaria de Irán y la Fuerza Quds.

Los pasados 2 y 4 de septiembre las autoridades de la República Dominicana interceptaron dos aviones vinculados al régimen de Nicolás Maduro, informa Infobae de fuentes de la CNN. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se incautó y llevó a Florida un Dassault Falcon 900EX.

Sobre la presencia del Falcon del Estado español en República Dominicana, desde el Ministerio de Defensa se viene explicando que se usa de base para escalas de mantenimiento ante los límites de autonomía este avión en los vuelos largos.

Los lingotes de oro de Aldama y Delcy

La UCO ha capturado las conversaciones de Aldama y Delcy el 27 de diciembre de 2019, 17 días después de que redactara la carta de invitación a la vicepresidenta de Venezuela con la rúbrica de Ábalos, día de la firma de un acuerdo de compraventa de oro con Venezuela. En un MacBook Aldama guardaba la fotografía de un contrato con el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN) por el cual ofrecía 104 barras de oro a Bancasa por valor de 68 millones de dólares americanos. La entrega debía realizarse entre el 27 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020.

El 27 de diciembre de 2019, el día en el que Delcy Rodríguez y Víctor de Aldama cerraron el contrato para la compraventa, ellos mismos gestionaron una llamada de José Luis Ábalos a Nicolás Maduro.

Aldama envió fotos a Delcy el 28 de diciembre de 2019 de esta operación. "Entre ellos, se localizan una captura de pantalla y un archivo pdf, referidos a un plan de vuelo con origen en Moscú el día 1 de enero de 2020, y destino Caracas el día 3 de enero a través de Zambia", subraya la UCO.

El mismo 3 de enero de 2020 en que llegaron los lingotes a Caracas Jorge Giménez Ochoa, el empresario próximo a Delcy que iba en su comitiva en Barajas, hizo un pago de 300.000 euros a Deluxe Capital, sociedad de Aldama, a través de Apamate Corporate and Trust, sociedad que le crearon en España testaferros. Hay más pagos de Giménez Ochoa a Aldama en 2020 que constata el nuevo informe de la UCO.

Vozpópuli ha desvelado que José Luis Rodríguez Zapatero se vio con Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro cuando llegaron los lingotes. El 5 de enero de 2020, la exsenadora colombiana Piedad Córdoba situó en Venezuela a Zapatero en contacto con Maduro y Delcy, en una entrevista emitida el 27 de febrero de 2020 en el medio colombiano Las 2 orillas.

Cómo se gestó el Delcygate y la ruta del oro

Una vez que el volcado de mensajes de la UCO ha desvelado que Pedro Sánchez mintió cuando dijo en las Cortes en dos ocasiones que desconocía el viaje de Delcy Rodríguez a España, la nueva versión del presidente del Gobierno es que desconocía que pesaban sanciones sobre ella. "Cuando el Gobierno de España se percató" de que había unas "sanciones individuales" que pesaban sobre Delcy "se canceló la visita" ha sostenido el 11 de octubre en Roma. Esta enésima versión se agarra a un suceso pintoresco que ha conocido Vozpópuli, que ha analizado lo sucedido en los preparativos del viaje por parte de los Gobiernos de España y Venezuela para arrojar luz sobre cómo pudo producirse el viaje de una vicepresidenta sancionada por la UE y por qué no siguió su visita en España una vez que aterrizó en Barajas. Y es que aunque Delcy estaba sancionada desde el 25 de junio de 2018, desde la Embajada de España en Caracas detectaron en diciembre de 2019 que no aparecía en los sistemas informáticos como tal, con lo que si se presentaba en Barajas no saltaría la alerta correspondiente.

¿No aparecía por error o porque alguien la había sacado del sistema? A la Embajada Exteriores le dice que no aparece por un error u omisión al haberse producido la sanción justo cuando acababa la Presidencia de la UE de turno de Bulgaria, y asegura que se iba a tramitar su inclusión en el sistema. Fuentes de Interior afirman, en respuesta a la pregunta de Vozpópuli, que España no puede cambiar esa base de datos.

La reconstrucción de lo sucedido que ha podido realizar este periódico muestra que el Gobierno era consciente de la sanción, y que los preparativos del viaje de Delcy corrieron a cargo de Aldama y la propia Delcy, con el apoyo de Ábalos y Pedro Sánchez y el soporte de Margarita Robles, ministra de Exteriores en funciones, y de Fernando Grande-Marlaska.

Los detalles más técnicos corrieron a cargo de Koldo García y del jefe de Gabinete de Marlaska, Rafael Pérez Ruiz, según desvela la UCO. El día antes del Delcygate, el 18 de enero de 2020, Pérez Ruiz fue nombrado secretario de Estado de Seguridad.

¿Por qué finalmente Delcy Rodríguez no salió de Barajas y abandonó España en un vuelo a las 8.20 horas del 20 de enero? Por la alerta que dio Exteriores y en concreto, la nueva ministra, Arancha González Laya, que llevaba en el cargo desde el 13 de enero. González Laya no estaba enterada y conoció el viaje poco antes. El mismo domingo 19 de enero en Bruselas, donde se encontraba en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores europeos, convocada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, desde las 17 horas. Entonces dio una alerta oficial dentro del Gobierno de que Delcy Rodríguez no podía entrar en la UE. En este sentido, la propia González Laya declaró el 21 de febrero de 2020 en la SER que de haber conocido que se preparaba el viaje lo habría impedido.

Tras la polémica por la exclusiva de Vozpópuli que destapó el Delcygate, tanto el Partido Popular como la entonces diputada de Coalición Canaria Ana Oramas apuntaron que este polémico vuelo de Delcy Rodríguez formaba parte de la llamada "ruta del oro". "Se dice que el oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía" y que el avión "iba con cajas y lingotes de oro", apuntó Oramas.

La "ruta del oro venezolano" hace referencia al trayecto que presuntamente realizan altos funcionarios del Gobierno de Maduro para sacar este metal precioso del país sudamericano. Dichas rutas han sido incluidas en la lista de The Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el lavado de activos y el tráfico irregular de oro.

Utilizar a Sánchez y Moncloa

La exposición razonada que el juez Ismael Moreno elevó al Tribunal Supremo (TS) pidiendo la imputación de Ábalos confirmó que Pedro Sánchez es "el 1" al que se refiere la trama Koldo y le implicó en reuniones y llamadas extraoficiales en el polémico rescate de Air Europa. El juez recoge la prueba que la unidad de élite de la Guardia Civil ofrece de cómo acredita que el presidente del Gobierno es "el 1". Una explicación que además abre una línea de investigación, ya que muestra cómo la trama trató de utilizar a Sánchez y Moncloa para hacer negocios en la República Dominicana.

"Cuando hacen referencia al presidente del Gobierno lo hacen siempre nombrándolo como el "1". A modo de ejemplo, obra una conversación entre Koldo García y Víctor de Aldama de fecha 17 de abril de 2021, en la que Aldama le dice a Koldo: "El presidente de RD vuela esta noche a España sabías?". "Verá al 1 nuestro, sería bueno que el jefe le viera también". En esa fecha, se localiza una Nota de prensa del Palacio de la Moncloa, donde se informa de una reunión entre Presidentes el día 17 de abril de 2021".

La nota es en realidad del 19 de abril de 2021 y recoge cómo Pedro Sánchez se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno del próximo 21 de abril. "Se trata del primer viaje al exterior del presidente Abinader", explica. Esta visita es del interés de la trama, que quiere que "el jefe", como se refieren a Ábalos le vea: "Sería bueno que el jefe le viera también", después "del 1".

La conexión dominicana

El interés por establecer contactos con la República Dominicana que muestra la conversación de 17 de abril de 2021 se refleja en los informes en la causa que han trascendido. Una conexión que ya se venía desarrollando desde antes de la pandemia y que facilitaron las relaciones con el régimen chavista en Venezuela que eclosionaron el 20 de enero de 2020 en el Delcygate.

Delcy Rodríguez y Kenny Antonio Díaz, el director general de la vicepresidencia, tomaron un vuelo de Qatar Airways a las 8.20 horas del lunes 20 de enero con destino a Doha. En Madrid quedó la comitiva, entre ellos, Félix Plasencia, sobre la que no pesaban sanciones de la UE, que acudió a Fitur, por donde pasó toda la trama.

Ese día se celebró la segunda edición de los premios OMT-Globalia en la sede de Wakalua y presencia de Begoña Gómez. A la cena del 40 aniversario de Fitur el 21 de enero de 2020 Gómez acudió en calidad de directora del IE Africa Center y se vio con Javier Hidalgo, Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, Aldama y Plasencia.

Por Fitur también pasó Jorge Luis Brizuela Guevara, conocido como El venezolano, socio de la trama Koldo. Hay fotos de Brizuela con Ábalos en esta feria. El exministro ha asegurado a Vozpópuli que se "lo presentaron ese día como empresario de sanidad" y no lo volvió a ver.

Brizuela ha repatriado dinero para Víctor de Aldama y otros comisionistas desde República Dominicana, México y Miami. En República Dominicana el dinero se blanquearía desde su clínica Pronalab. Está vinculado a la mafia rumana del Estado mexicano de Quintana Roo y a distintas organizaciones criminales en Latinoamérica, según han publicado medios en Venezuela y México, que le citan como agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia, bajo vigilancia de la CIA.

Luis Gerardo Huiza Castellanos, venezolano que pagaba el billete de Air Europa y el alojamiento del comandante de la Guardia Civil en la trama Rubén Villalba, tambien estaría implicado empresarialmente con Aldama, recoge la UCO, y ambos serían socios de Pronalab, con sedes en México, República Dominicana y Chile. Adicionalemente Huiza estaría vinculado con la mercantil FKI Electrical Equipment Inc, de la que también sería presidente, y en la que se detectó un pago de 1.249.997 euros con fecha 26/06/2021 a la cuenta titulada por la mercantil Antromero Desarrollo Empresarial, empresa cuya propiedad real está imputada a Aldama.

La UCO también recoge relaciones de la trama con la República Dominicana en las conversaciones entre Aldama y Joseba García, hermano de Koldo. El 28 de octubre de 2021 tratan sobre unos negocios en unos viajes que Joseba va a hacer a la República Dominicana para recibir dinero en efectivo para su hermano Koldo. Joseba le habla a Koldo de estas reuniones y le dice: "Te voy a matar que Marrones me metes".

En este contexto, Joseba viaja en dos ocasiones a República Dominicana entre octubre y diciembre de 2021. En ambos viajes Joseba se coordina con su hermano Koldo, con Aldama y Aránzazu Granell Barbadillo, recibiendo dinero en efectivo de esta última en ambas ocasiones. Granell Barbadillo le manda audios sobre cómo quedar por Puntacana o su urbanización: "Ya tengo el dinero", "yo me lo echo al bolso". Los pagos son de 10.000 dólares estadounidenses. Koldo le dice a Joseba que borre estos mensajes.

Vuelos de Maduro y Plus Ultra

En lo que respecta a España y a vuelos relacionados con el régimen de Maduro, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado la reclamación de un particular al Ministerio de Asuntos Exteriores y ordenado que se le remita el expediente con la "relación de actuaciones realizadas en relación al supuesto vuelo del presidente de Venezuela por cielos españoles en el mes de junio de 2023", un extremo que hasta ahora no había trascendido.

En marzo de 2023, tres meses antes, el Gobierno de Maduro había introducido, a través de un vuelo de pasajeros de la aerolínea Plus Ultra, 79 maletas en el Aeropuerto de Barajas que fueron recogidas por personal de la Embajada de Venezuela, según avanzó The Objective.

Plus Ultra, la aerolínea que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató el 9 de marzo de 2021 con 53 millones de euros, ha admitido el transporte de valijas diplomáticas a instancias del Ejecutivo venezolano "en las ocasiones en las que nos ha sido solicitado por el canal diplomático" y "en las mismas condiciones, tiempos y frecuencias que el resto de las rutas que servimos (Colombia, Guinea, Perú, Ecuador, República Dominicana, entre otros)", según han apuntado fuentes de la compañía a preguntas de Vozpópuli.