Las mascarillas SÍ serán obligatorias en:



😷Espacios cerrados de uso público (centros de salud, colegios, etc)

😷Espacios cerrados abiertos al público (mercados, farmacias, etc)

😷Transportes públicos y privados con no convivientes

😷Eventos multitudinarios al aire libre de pie pic.twitter.com/6amtk4RnJK