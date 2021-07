El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió los indultos para los líderes independentistas impulsores del 1-O "sea por presión internacional o sea por la presión de la sociedad catalana".

Lo ha dicho en una entrevista en el diario publicada este domingo en el 'El Punt Avui' y recogida por Europa Press, en la que ha defendido que para alcanzar la independencia no renuncia "a ninguna vía siempre que sea democrática y pacífica".

"Si se nos puede acusar de algo, es de haber sobrevalorado las convicciones democráticas del Estado español, que no las tiene. Y como no las tiene, ha reaccionado intentando anular la disidencia política mediante todos los instrumentos que tiene a su alcance. Y si no han ido más allá es porque tenemos el exilio y la presión de Europa. Si hubieran podido, nos hubieran metido 25 o 30 años de prisión", ha añadido.

Cuixart ha abogado por redefinir una estrategia "compartida del conjunto del soberanismo" para avanzar hacia la autodeterminación y la amnistía y ha explicado que le cuesta ver las diferencias entre el 'embate democrático' que propone Junts y la confrontación inteligente que pide ERC.

Para él, la desobedecida civil no violenta "es un instrumento al que no se puede renunciar" y que permite transformar la sociedad de manera colectiva y avanzar en la defensa de los derechos.