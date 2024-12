El mensaje de unidad del Rey no cala: Gobierno y Generalitat se acusan por la lenta retirada de vehículos

El mensaje navideño del Rey Felipe VI ha caído en saco roto: al menos en lo que concierne a la unidad y colaboración que demanda a las distintas Administraciones para solucionar todo lo que destrozó la DANA del pasado 29 de octubre. Los puntos de conexión entre Gobierno y Generalitat Valenciana son escasos y el último conflicto serio es el concerniente a la retirada de vehículos afectados por las riadas.

La lenta extracción de vehículos siniestrados y apilados en campas intermedias cercanas a los municipios afectados ha provocado ese cruce dialéctico entre el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y el que encabeza Carlos Mazón. Actualmente se están retirando hasta los puntos definitivos de tratamiento y achatarramiento una media de 500 vehículos diarios pero aún restan decenas de miles.

128.000

Hay que recordar que 128.000 vehículos fueron afectados por la DANA y permanecen en esas instalaciones provisionales a las que fueron trasladados para poder despejar los accesos a las poblaciones que era la principal prioridad.

La primera en abrir fuego ha sido la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien lleva días denunciando esta situación y ayer insistía en sus críticas al Gobierno valenciano y, en especial, al presidente autonómico, Carlos Mazón.

Bernabé recuerda que "el día 21 de noviembre" el Ejecutivo valenciano "firmó una resolución donde abordaba todo el procedimiento de extracción de los coches de las campas. He transmitido la preocupación del Gobierno de España y la voluntad de ayudar en esa tarea porque es uno de los problemas fundamentales".

"Creo que hay que abordar ya de una vez por todas la extracción lo antes posible. Hay que buscar una operativa para contribuir con las que ya están en marcha o buscar alternativas. Después de un mes no podemos estar sacando 500 coches diarios porque quedan decenas de miles y a este ritmo se seguirá hasta después de Fallas".

Sobre la responsabilidad directa en esta tarea que corresponde a los municipios, Bernabé considera que "hay una responsabilidad en los alcaldes y alcaldesas" pero considera que en la situación actual no se les puede "saturar más" por lo que apunta a que la lenta retirada de vehículos es porque "la dirección de la emergencia no cumple la tarea".

"Indigno" del jefe del Consell

La delegada del Gobierno descarga de responsabilidad al Ejecutivo de Sánchez y asegura que "pusimos unos solares del SEPES de suelo industrial para que se usaran como campas intermedias y también propusimos utilizar compactadoras en las propias campas".

Por contra, considera que la actitud de Mazón es "terrible, hacer trilerismo político. Es no asumir la competencia quien tiene la responsabilidad de la emergencia. No me parece digno del presidente de la Generalitat".

Y remata sus duras críticas a Mazón asegurando que "no verán videos en TikTok del esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para alojar a familias en distintas viviendas de la Sareb", en alusión a la visita que el presidente valenciano subió a redes de una vecina que había sido realojada en un vivienda de Valencia tras la DANA.

Bernabé advierte que han de buscar soluciones y que sobre lo que sucedió el día 28 y 29 de octubre afirma que "todas las personas que han tenido responsabilidad en la emergencia vamos a tener mucho tiempo para hablar y probar qué hicimos".

El Gobierno llegó "tarde"

El guante lo recogió Mazón durante su visita de ayer a Alicante y recuerda al Gobierno que "firmaron un decreto muy tarde y trasladó la responsabilidad (de retirada de los vehículos) exclusivamente a los Ayuntamientos".

El presidente de la Generalitat, pese a esa responsabilidad municipal, ha querido en las últimas horas "destacar al conseller en la ayuda a todos los ayuntamientos porque era una carga excesiva". Este punto, el de que los consistorios están sobrepasados y hay que ayudarles es el único en el que Gobierno y Generalitat coinciden en este asunto.

"No hemos dejado de actuar en un trabajo que es hercúleo. La Generalitat Valenciana se ha puesto del lado de los ayuntamientos para acelerar al máximo posible" en esa extracción de vehículos siniestrados y amontonados en los solares improvisados que después deberán ser descontaminados por la presencia de combustible y baterías.

Carlos Mazón ha recordado a Bernabé que la Administración autonómica "ha ayudado en todo" y que ha puesto a disposición "protocolos y medios. Los estamos ejecutando y aceleramos el ritmo de evacuación, eso sí, cumpliendo con la seguridad y la legalidad".

Desencuentro total

Este choque entre la Administración central y la autonómica se suma a los que se han registrado sobre la gestión previa y el mismo día de las riadas; así como sobre la lenta reacción posterior; y también en el ritmo de aprobación de las ayudas, la falta de ayudas directas y su posterior envío a los vecinos afectados.

El mensaje de Felipe VI queda de esta manera desvirtuado por la realidad de las malas relaciones entre el Gobierno de Sánchez y el de Mazón. La falta de diálogo constructivo ahonda en la extendida crítica ciudadana sobre la falta de unidad de la clase política en una tarea tan vasta que necesita del consenso y la colaboración de todos para que resulte realmente eficaz.