Comunicado de la abogada del novio de Ayuso: "Los robos siguen bajo investigación"

Tres individuos han sido detenidos en la mañana de este jueves en Algeciras por tratar de cruzar la frontera rumbo a Marruecos con el ordenador de la abogada del novio de Isabel Díaz Ayuso, Guadalupe Sánchez, a bordo de un vehículo, donde llevaban, además, cuantiosos dispositivos informáticos, según ha podido saber Vozpópuli a partir de fuentes próximas a la investigación.

Los detenidos son un hombre de nacionalidad española, nacido en Ceuta, de 42 años, y dos mujeres nacidas en Marruecos de 20 y 66 años, con domicilio en Alicante, que han sido detenidos en el puerto de Algeciras cuando trataban de montar en un ferry con dirección a Tánger (Marruecos).

Guadalupe Sánchez, abogada de González Amador, ha difundido un comunicado en relación con estos hechos:

Como ya saben, mi ordenador portátil fue sustraído de mi domicilio, junto con otros dispositivos electrónicos, el pasado sábado 11 de enero de 2025. Tras personarse una pareja de agentes de la Guardia Civil en mi vivienda esa misma noche, convenimos con ellos interponer la denuncia en la comandancia de la Guardia Civil de mi lugar de residencia la mañana siguiente.

El lunes día 13 comunico el suceso a mi cliente, D. Alberto González Amador, y a los otros dos abogados que colaboramos en su representación en distintos procedimientos. Tras tener conocimiento de que, durante el mes de diciembre, se había producido un robo en el domicilio de uno de el os, D. Carlos Neira, y de que al Sr. González Amador le habían abierto y registrado su vehículo, decidí ampliar la denuncia ante la misma comandancia, comunicando tanto el tipo de información sensible que contenía el dispositivo como el resto de allanamientos y robos acontecidos en mi entorno profesional. En esta ampliación también se dejó constancia del hackeo del correo del Sr. Neira, por el que ya se instruyen diligencias en unjuzgado de instrucción de Madrid.

El viernes, 17 de enero, se me informa de la entrada en el domicilio del arquitecto que trabajó en la reforma de la vivienda del Sr. González Amador. Tanto de este robo, como del sufrido por el otro abogado, existen grabaciones de las cámaras de seguridad de las respectivas viviendas, en las que aparecen tres personas con los rostros cubiertos. Estos hechos se ponen en conocimiento de los agentes de la policía judicial encargados de investigar el robo sufrido en mi domicilio.

El domingo, día 19, varios periodistas preguntan por los robos, así que el lunes 20 los abogados acordamos con nuestro cliente confirmar los hechos a un diario digital, al cual no se le facilitaron copias completas de las denuncias para evitar la divulgación de datos personales altamente sensibles.

La noticia se publica el martes 21. Para mi sorpresa, esa misma mañana aparece en muchos medios digitales con los que ninguno de los miembros del equipo, habíamos tenido contacto, detalles de la primera denuncia que yo había formulado ante la Guardia Civil, de los que no tenía constancia el diario al que habíamos confirmado la noticia el día anterior y que tampoco fueron divulgados en ninguno de los programas de radio o televisión en los que intervine brevemente a lo largo del día para confirmer la noticia.

Ese mismo martes por la tarde, con la noticia del robo formando parte de la actualidad informativa, contacta conmigo un agente de la EDITE, al que facilito la información que me solicita para el rastreo del portátil.

El miércoles día 22, un poco antes de las 9:00 de la mañana, compruebo desde otro ordenador de la marca Apple, a través de una aplicación, que el portátil da una ubicación en un lugar de Alicante y que empieza a desplazarse. Durante



todo el día hago seguimiento dela ruta y comunico regularmente al agente de la EDITE las distintas ubicaciones.

Por la noche, en torno alas 20:30, me confirman que lo han recuperado en Algeciras. El agente me solicita que le mande copia de las denuncias formuladas por las otras personas relacionadas con elSr. González Amador, me comunica que se siguen realizando pesquisas y acordamos ser discretos y no hacerlo público mientras se investiga.

Esta mañana, en torno a las 9:40 horas, recibo varias llamadas de periodistas y me hacen llegar el enlace del a noticia de la recuperación del portátil, publicada primero por El Diario y, después, por la Cadena Ser, con los que yo en ningún momento había mantenido contacto. Inmediatamente después, lo pongo en conocimiento del mismo agente de la EDITE, que me asegura que ni él ni su equipo está involucrados en la filtración. A esta hora, según me informa ese mismo agente, mi ordenador se encuentra en Algeciras custodiado por la Guardia Civil.

Todos estos hechos se han puesto en conocimiento del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) partido judicial en el que se materializala defensa del cliente y que, conviene recordar, también sufrió la sustracción de ordenadores en abrilde 2024, tras formalizar querella por el delito de revelación de secretos afectante a D.Alberto González Amador.

Respecto a los robos en los domicilios del arquitecto y de mi compañero abogado, continúan siendo objeto de investigación.