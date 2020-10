Álvarez de Toledo presiona a Casado para que el PP no vote contra la moción de censura de Vox

Cayetana Álvarez de Toledo ha reclamado al PP que no vote en contra de la moción de censura que Vox va a presentar esta próxima semana contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En un vídeo difundido en su canal de Youtube, la diputada 'popular' ha presionado a su partido para que no se posicione en contra de la propuesta de la formación que lidera Santiago Abascal, que será el candidato de la misma.

"España vive un momento de excepción política", ha defendido la diputada 'popular', que habla de "un debate en las filas del partido", que se debaten entre el voto en contra, la abstención -defendida recientemente por la propia Álvarez de Toledo- e incluso el apoyo para tratar que salga adelante una moción de censura que, numéricamente, es inviable.

"La moción no tiene ninguna posibilidad aritmética de prosperar", ha reconocido: "Pase lo que pase, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias seguirán en el poder". "Ahora bien, la inevitable derrota numérica no es argumento suficiente para rechazarla", ha aseverado. Por ello, entiende que el PP debe "ganar en autoridad política y moral".

Cayetana Álvarez de Toledo no se inclina abiertamente ni por el voto a favor de la moción ni por la abstención, pese a que ella misma defendió esta última opción hace solo unos días. En el vídeo, la exportavoz del PP en el Congreso se limita a defender el "no al no".

