La 'amnistía política' a Puigdemont resucita el interés de Rusia por Cataluña

En su última entrevista en TV3, Puigdemont se quejó de que Sánchez e Illa aún no le habían concedido la "amnistía política" al no haberse reunido con él. Pese a ello, ambos líderes socialistas han rehabilitado casi por completo la figura del 'expresident', todavía prófugo de la Justicia. Por una parte, Sánchez acordó su investidura con Junts per Cataluña y sus políticas dependen en gran medida de los pactos que alcanza con este partido, de cuyos siete votos, como es sabido, depende su supervivencia parlamentaria. Además, no descarta una posible reunión con el líder de Junts. Por otra, Illa tampoco rechaza un posible encuentro con Puigdemont, del que ha reiterado que tiene todo su "respeto personal y político".

El renovado protagonismo de Puigdemont en el escenario español no ha pasado inadvertido en el extranjero. Concretamente, a un país que en los últimos años ha mostrado un interés muy cuestionable en la política catalana: la Rusia de Putin. Recordemos que el Kremlin vio el en el 'procés' una oportunidad de desestabilizar a una democracia europea, llegando a proponer al entonces 'president' Puigdemont, solo un día antes de su declaración unilateral de independencia, el envío de 10.000 soldados rusos y la entrega de 500.000 euros a cambio de que Cataluña se convirtiese en un paraíso fiscal de criptomonedas para Rusia. Puigdemont, según su colaborador Víctor Terradellas, rechazó la oferta alegando motivos pacifistas.

El caso es que 'Russia Today', un medio de comunicación dedicado a la desinformación y volcado en los intereses del Gobierno ruso, ha recuperado el interés que mostró por el líder de Junts durante el golpe catalán. Solo en el pasado mes de diciembre, el medio ha publicado seis artículos sobre Puigdemont, en los que relata hechos recientes como su amenaza de hacer caer al Gobierno si Sánchez no se sometía a una moción de confianza o el archivo de la investigación judicial al 'expresident' por —precisamente— la trama rusa del 'procés'. Y si existe un denominador común en estas informaciones, es que en todas ellas el Ejecutivo español sale malparado —al contrario que Puigdemont—.

El foco que Russia Today vuelve a dirigir a Puigdemont, tras recuperar éste su papel desestabilizador en España, coincide con un momento en el que tanto el Gobierno como el secesionismo catalán han negado la injerencia rusa en Cataluña aprovechando el archivo judicial de la causa —debida, en realidad, a un defecto de forma en la solicitud de una prórroga—. Y llegando incluso el Ejecutivo a instar al PP a "pedir perdón" al separatismo. Pero las evidencias acumuladas sobre la intromisión rusa —independientemente que no hayan sido probadas en sede judicial— siguen manteniendo el caso en el candelero mediático.

Terradellas confirma los contactos

La semana pasada, sin ir más lejos, el diario 'Punt Avui' publicaba una entrevista con el antes mencionado Víctor Tarradellas, exsecretario de CDC y uno de los investigados en el caso Voloh por la trama rusa. En ella, Terradellas confirma que los contactos con Rusia fueron reales —extremo que Puigdemont niega—, justificando que "en aquel momento, todo el mundo hablaba con el presidente Putin, negociaba y hacía acuerdos, desde Alemania hasta Estados Unidos".

"Estos dos señores [los emisarios rusos] plantearon la posibilidad de que, si triunfaba la república catalana, se hablase sobre una legislación que pudiera derivar en cuestiones relacionadas con el rumbo hacia el cual parecía que iba el nuevo orden, y una de las cuestiones económicas y financieras podía ser la criptomoneda", relata Terradellas. Y aunque en la conversación no menciona a los 10.000 soldados, estos sí aparecían en las conversaciones interceptadas en su teléfono móvil.

Terradellas, por otra parte, también es entrevistado en el documental 'Europa en manos de Putin', estrenado el mes pasado en el canal galo ARTE France. En la cinta, que dedica parte de su metraje a la injerencia rusa en Cataluña, el exdirigente nacionalista admite haber recabado apoyos en Rusia al intento de secesión de 2017. Asimismo, el film da cuenta de los tres viajes a territorio ruso del Jefe de Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, con los mismos fines que Terradellas. Finalmente, los autores de la película, que creen probado que el Kremlin perseguía con estas incursiones "fracturar un país miembro de la OTAN", lamentan que ni Alay ni Puigdemont accediesen a participar en el reportaje.