Francia estrena un documental sobre la trama rusa del 'procés' en el que Puigdemont se negó a participar

La Audiencia de Barcelona ha obligado esta semana al juez de la trama rusa del 'procés' a dar por cerradas sus investigaciones. Las pesquisas señalaban a Carles Puigdemont y otros dirigentes separatistas, entre ellos Artur Mas, como presuntos autores de un delito de alta traición —que, en algunas circunstancias, queda fuera de la ley de amnistía—. El separatismo ha celebrado la decisión como la prueba de que la injerencia del Kremlin en los hechos de 2017 fue solo un "delirio" anticatalán, tal y como lo definió el abogado de Puigdemont. Y el ministro de Justicia y de Presidencia Félix Bolaños, que ya había asegurado días antes que los vínculos entre el secesionismo y Rusia eran "inexistentes", aprovechó el archivo de la causa para instar al PP a "pedir perdón" al independentismo.

Sin embargo, el cierre de las pesquisas ha sido dictado por un error procesal relacionado con las prórrogas de la causa, no porque se haya demostrado que los hechos no se produjeran. Una resolución que, como ha hecho notar el periodista David Alandete, autor del libro 'La trama rusa', se ha producido con el "aval de la Fiscalía, y, por tanto, del Gobierno". Que, según han señalado sus críticos, atiende así las demandas de sus socios de Junts y ERC para que la intromisión de Putin en el golpe catalán caiga en el olvido. Y ello a pesar de las diversas evidencias que atestiguan tal injerencia, más allá de que no hayan tenido consecuencias penales. Sin ir más lejos, coincidiendo con el carpetazo, la cadena ARTE France ha estrenado un documental que denuncia la trama del Kremlin.

El film, titulado '¿Europa en las manos de Putin?' y en cuya producción participa Capa Presse, aborda en su primera parte la ofensiva lanzada por Rusia para desestabilizar distintas democracias europeas. El objetivo, según los autores del reportaje Laure Pollez y Christophe Barreyre, pasa por "debilitar las democracias europeas y minarlas desde el interior para que se hundan solas". En este sentido, señalan que Rusia vio en el proceso separatista catalán de la pasada década una oportunidad para "fracturar un país miembro de la OTAN". Y se trasladan a Barcelona para entrevistar al exsecretario de Relaciones Internacionales de la extinta Convergència i Unió Víctor Terradellas, que admite haber organizado encuentros para recabar el apoyo de Rusia al 'procés'.

Alay y Puigdemont rehúsan dar su versión

Entre estas reuniones, tal y como figura en el teléfono intervenido a Terradellas, se cuenta la que mantuvo Puigdemont con el emisario ruso Nikolay Sadovnikov el día previo a la DUI de 2017. Según Terradellas, Sadovnikov ofreció al entonces 'president' un destacamento de 10.000 soldados rusos y 500.000 euros a cambio de que Cataluña se convirtiese en un paraíso fiscal de criptomonedas para Rusia, a lo que Puigdemont se negó alegando motivos pacifistas. A continuación, el documental relata los tres viajes a Rusia del jefe de Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, en busca de respaldo a la causa secesionista. Y concluye el capitulo catalán indicando que ni Alay ni Puigdemont se prestaron a participar en el reportaje.

Conviene recordar que otras investigaciones periodísticas han reflejado las incursiones rusas en la Cataluña del 'procés'. Sin ir más lejos, un reportaje publicado el pasado febrero por 'El Periódico' y 'El Confidencial' desveló que al menos siete agentes rusos viajaron a Barcelona entre 2014 y 2019, la etapa más convulsa del golpe independentista. Y aunque se desconoce el motivo de los desplazamientos, se sabe que los espías rusos pertenecían a la Unidad 29155, una sección clandestina del GRU especializada en operaciones de sabotaje, asesinato y desestabilización contra opositores de Putin.