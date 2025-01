La 2 de TVE, el nuevo paraíso de las productoras independentistas de la mano de Mikimoto

A TV3 se le suele reprochar su papel como caja de resonancia del secesionismo. En este sentido, sus críticos señalan que el sesgo de esta cadena es transversal a toda la programación y siempre va en la misma dirección. Convirtiéndose así, a juicio de analistas como Andrea Marmol, en una "fábrica de consenso ficticio". Bajo esa luz, no sorprende el esfuerzo del separatismo por que La 2 en Cataluña emita su programación íntegramente en catalán, cesión acordada por Sánchez y Junts a finales del año pasado y que la Generalitat hizo pública este miércoles.

Sobre el papel, su objetivo es meramente lingüístico. Según adelantó la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en una entrevista en Catalunya Ràdio, el acuerdo alcanzado pasa por que, en dos años, la emisión del canal se desarrolle únicamente en catalán —hasta ahora, la cadena alterna el castellano con desconexiones en catalán en esta comunidad—. Una exclusión que Nogueras justificó indicando que "oferta en castellano hay muchísima", pero "en catalán, no". Y similares argumentos empleó, horas más tarde, el 'conseller' de la Presidencia de la Generalitat Albert Dalmau: "Para proteger nuestra lengua, el catalán, para defenderla, para que exista un buen uso social del catalán y para promoverlo, necesitamos que haya buenos contenidos audiovisuales en catalán".

El Ejecutivo explicó, además, que el veto al castellano en La 2 en Cataluña permitirá consolidar los estudios de RTVE en Sant Cugat como un nuevo 'hub' audiovisual. Esta dimensión económica tampoco fue obviada por Nogueres, que, tras recordar que los catalanes pagaban los mismos impuestos que el resto de españoles, vindicó que las "productoras catalanas tengan las mismas oportunidades que las españolas". Una desventaja sujeta a discusión. Y es que, las productoras más importantes radicadas en la región, la Minoria Absoluta de Toni Soler o la Mediapro de Txatxo Benet, obtienen un parte sustancial de sus ingresos gracias a TV3 y Catalunya Ràdio. Sin ir más lejos, la compañía de Soler, fundada en 1999, ha ingresado gracias a ambos entes un total cercano a los 140 millones —de hecho, en algunos ejercicios, ha recibido de ellos casi el 100% de sus ingresos—.

Programas polémicos

Pero, más allá de dichos intereses —facilitados por los consejeros de RTVE que el Gobierno concedió al independentismo en noviembre: Mikimoto y Sergi Sol—, que la producción entera pase a ser en catalán propiciará la contratación de las productoras catalanas antes citadas, conocidas por su afinidad con el proyecto secesionista. En el caso de Minoria Absoluta, cabe resaltar que sus dos programas más emblemáticos son 'Polònia' y 'Està passant'. El primero, con cierta proyección también en el resto de España, es un espacio de sketches vinculadas a la actualidad en clave secesionista —y, con frecuencia, rayanos en la hispanofobia—. Se sirvieron de la DANA, por ejemplo, para retratar a España como un país atrasado y de carácter franquista, mostrando a toreros al frente de las operaciones de rescate y satirizando el lenguaje del NODO. En cuanto al segundo, una suerte de 'El Intermedio' separatista, tiene en su haber un capítulo en el que el propio Soler se dirigió a los críticos con la amnistía espetándoles: "Os hemos dado bien por el culo".

Respecto a Mediapro, la afinidad de su consejero delegado con el movimiento secesionista no es ningún secreto. Benet, de hecho, se ha quejado en ocasiones de que su condición de independentista le ha granjeado antipatías en el mundo empresarial —pese a que su mujer, Camino Quiroga, es notaria de Barcelona y secretaria de la Junta Directiva del Círculo de Economía—. Sea como sea, en el recuerdo figura su tentativa de que TV3 le comprase ocho documentales sobre el 'procés' por 800.000 euros. Dado que la cadena no disponía de presupuesto para tal desembolso, recurrió al conseguidor y exconvergente David Madí para que la Generalitat modificase el presupuesto del canal y pudiese adquirir su producto, pero éste no lo consiguió y la serie no se emitió. Por lo demás, de su compromiso con la causa separatista también da fe su adquisición en 2019 de Ona Llibres, una librería centrada en el catalán y de índole nacionalista que en la actualidad ocupa un local de 1.000 metros cuadrados en pleno centro de Barcelona.