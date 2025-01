La Generalitat y el Ayuntamiento socialista fuerzan con violencia un desahucio en Barcelona

Unas 2.500 personas, según la Guardia Urbana, y 10.000, según la organización, se manifestaron este martes en la rambla del Raval de Barcelona por el desalojo de la Antiga Escola Massana, un edificio que fue okupado en 2020.

La operación, efectuada por la Guardia Urbana con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, fue autorizada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 17 de la capital catalana, según informaron fuentes municipales.

Hasta este martes, el recinto era utilizado como espacio de actividades de varias entidades, como el Sindicato de Vivienda del Raval, la Red de Apoyo Mutuo Laboral del Raval, la Red Popular de Alimentos, la Escoleta Popular del Raval y el Gimnasio Popular Matilde Landa.

Tras la expulsión, se produjeron varios episodios de tensión durante la mañana y la noche, con choques entre los agentes y los manifestantes que se saldaron con varias detenciones, según los Mossos d’Esquadra, y decenas de heridos.

Finalmente, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento socialista de la Ciudad Condal lograron forzar con violencia el desahucio.

El sonido de esta noche en el centro de Barcelona me transporta a los peores días de 2017 y me estremece. No me trae ningún buen recuerdo. El helicóptero sobrevuela el Raval por el desalojo de la Antiga Massana. Hay policía por todas partes.pic.twitter.com/BUHxNkdciG