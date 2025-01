Centenares de personas evitan un desahucio en Casa Orsola (Barcelona)

La comitiva judicial encargada de llevar a cabo este viernes el desahucio de un vecino de la Casa Orsola de Barcelona ha acordado aplazarlo ante la imposibilidad de llevarlo a cabo en condiciones de seguridad, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un comunicado. Cientos de personas se han manifestado a las puertas de la vivienda para evitar el desalojo.

El lanzamiento que se tenía que ejecutar por cumplimiento a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 8 de Barcelona, sentencia confirmada por la Audiencia de Barcelona, pero el juzgado lo ha aplazado "ante la imposibilidad de llevarla a cabo en condiciones de seguridad", recoge Europa Press.

Más de 500 personas se han concentrado frente al edificio, con pancartas de 'No ens podran desnonar', 'Defensem Casa Orsola' o banderes del Sindicat de Llogateres de Catalunya, y han gritado 'Casa Orsola, no estàs sola', 'Vergonya' y 'No s'entèn, gent sense casa, i casa sense gent'.

"No dejar espacio"

La comitiva judicial había llegado sobre las 10.23 horas para desalojar a Josep, el vecino de la Casa Orsola que vive desde hace 23 años en la finca. A su llegada, desde un balcón del edificio, el portavoz del Sindicat de Llogateres de Cataluña, Enric Aragonès, ha anunciado su llegada y ha instado a las personas concentradas en la calle a acercarse hasta la puerta para "no dejar espacio".