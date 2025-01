Esquerra informa a Illa de que no negociará los presupuestos de 2025: "Es un tema cerrado"

La pugna entre Junqueras y Puigdemont por mostrarse más inflexibles con los socialistas alcanza un nuevo peldaño. Tras las amenazas neoconvergentes de hacer caer a Sánchez si no presentaba la semana pasada una cuestión de confianza, ahora la secretaria general y portavoz de Esquerra Republicana, Elisenda Alamany, ha informado de que he hecho saber al PSC de Illa de que no negociará las cuentas de 2025. Así, tras destacar que para su formación es muy importantes "hablar claro" para seguir siendo "creíble", ha defendido que ERC siempre "hace respetar sus votos y sus acuerdos". "Hemos trasladado al PSC que no habrá negociación para el presupuesto de 2025. Entre la soberanía fiscal y el presupuesto de 2025, ahora toca la soberanía fiscal", ha anunciado.

En este sentido, Alamany ha reiterado que, aunque para ERC es muy importante tener presupuestos para 2025, aún lo es más "hacer respetar a Cataluña". Y ha abundado: "Si ahora toman el acelerador, fantástico, pero la negociación está cerrada y trasladada. Si no hay soberanía fiscal, no hay presupuestos". Por lo demás, ha hecho hincapié en que, en todo caso, la responsabilidad de no sacar adelante las cuentas recae en el Ejecutivo de Salvador Illa, no en el de Oriol Junqueras. El anuncio, que ha tenido lugar tras la reunión de la Ejecutiva de ERC, se ha producido asimismo tras la visita de los republicanos a líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bélgica, tras la que pretenden restaurar la fortaleza del movimiento secesionista. Un propósito para el que, según Alamany, las relaciones entre ambos deben ser "fluidas".