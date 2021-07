Esta semana me he dado de baja de Cs y no pensaba hacerlo público, pero llevo días recibiendo ataques tanto de cargos públicos como orgánicos de dicho partido así como de cuentas vinculadas a él, algo que me parece inaceptable porque yo nunca he faltado el respeto a nadie 1/2 pic.twitter.com/24qfU3LR18