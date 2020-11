El instituto que reivindica con dinero público que Colón o Cervantes eran catalanes

El anuncio hecho por el conseller de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, de crear una Agencia Espacial Catalana volvió a poner sobre la mesa la vinculación del conseller y otros dirigentes nacionalistas con el Institut Nova Historia, una fundación de pseudohistoria que reivindica la catalanidad de figuras como Cristóbal Colón, Américo Vespuccio, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Nicolás Copérnico, Hernán Cortés o el Cid Campeador, entre otros.

El Institut Nova Historia, fundado por Jordi Bilbeny y Albert Codines, adquirió relevancia pública con su teoría de que el descubrimiento de América fue obra de catalanes, financiados por la Corona de Aragón (que el nacionalismo llama catalanoaragonesa) y que el cartógrafo genovés, Cristóbal Colón, en realidad se llamó Cristòfor Colom y nació en algún lugar indeterminado de Cataluña.

Pese a que siempre ha habido dudas sobre el origen del descubridor de América y las incógnitas sobre su identidad han sido abordadas por universidades de todo el mundo, como la Universidad de Georgetown, la teoría del Instituto va mucho más lejos cuando sugiere que Artur Mases descendiente directo de Colón y que el puerto de Palos (Andalucía) de donde las tres tripulaciones partieron -sin saberlo- hacia un nuevo continente en realidad era el puerto de Pals (municipio costero de Gerona).

Encara no has reservat plaça a la nova ruta guiada per @Pals d'Empordà, d'on #Colom partí a #America😮🛳️⚓️? Afanya't! Només 25 persones! Dissabte 17 d'octubre. Hi intervindran #JordiBilbeny, #LleonardGarcia i l'@AlbertFortuny. Vegeu-ne els detalls: https://t.co/G8SSmE8OzRpic.twitter.com/sUhHFL16Sf