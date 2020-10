Casado advierte a sus diputados que no pueden saltarse la disciplina de voto en la moción de Vox

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido este lunes a los diputados de su partido de que los estatutos internos sólo permiten el voto en conciencia en cuestiones morales. Un aviso para aquellos que puedan estar pensando en saltarse la disciplina de voto en la moción de censura de Vox y después de que Cayetana Álvarez de Toledo se posicionase este domingo con "el no al no".

Casado ha dejado claro desde el principio que no quería hablar de la moción del partido de Santiago Abascal. "No me importa nada", ha llegado a decir tras recordar que está "condenada al fracaso". A preguntas de varios periodistas, ha insistido en que no gastaría "ni un solo minuto" en hablar de este asunto y ha desvelado que no se había hablado de la moción de censura en la reunión de esta mañana del Comité de Dirección del PP.

Lo único que ha dicho es que el PP dará a conocer la posición "cuando corresponda y donde corresponda", lo que sugiere que apurará hasta el mismo debate parlamentario para desvelar cuál es el sentido del voto de la bancada popular.

Eso sí, a preguntas de si teme que alguno de sus diputados se salte la disciplina de voto, Casado ha hecho hincapié en que "la libertad de voto" que el PP permite a sus representantes sólo se circunscriben "a cuestiones morales o de conciencia".

El líder del PP ha incidido en que quienes tienen que recurrir a este tipo de "estrategias condenadas al fracaso" son "quienes no gobiernan" y no los populares, que han estado en el Ejecutivo central y ahora gobiernan en comunidades y ayuntamientos.

La posición de Álvarez de Toledo

Álvarez de Toledo reclamó ayer al PP que no vote en contra de la moción de censura que Vox. "La moción no tiene ninguna posibilidad aritmética de prosperar", reconoció. "Pase lo que pase, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias seguirán en el poder".

"Ahora bien, la inevitable derrota numérica no es argumento suficiente para rechazarla", aseveró la exportavoz del PP en la Cámara baja. Por ello, hizo hincapié en que el PP debe "ganar en autoridad política y moral".