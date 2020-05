La historia detrás del 'Forrest Gump' español que corre por las víctimas del coronavirus

“Forrest Gump corrió por el dolor del fallecimiento de su madre de costa a costa. Yo perdí a la mía y el deporte me ayudó mucho a pasar el duelo. Ahora lo hago por los fallecidos por covid-19 en España”. Así presenta Gustavo Mazarambroz la iniciativa ‘Burn for them challenge’ por la que todos los días, desde que está permitido practicar deporte en la calle, sale a correr para recordar a los fallecidos por coronavirus en España.

Todo surgió cuando en uno de sus entrenamientos Gustavo pasó por delante de una residencia de ancianos de Madrid, una de las más afectadas por la crisis del coronavirus en la región. Parado ante el edificio pensó en las miles de víctimas de la pandemia, especialmente en los mayores. Fue así como se propuso que sus carreras tendrían a partir de entonces el propósito de homenajear a todos los fallecidos.

Aunque principalmente se trata de recordar a las víctimas de la covid-19, Gustavo explica que la iniciativa también pretende “dignificar a esa generación que lo ha padecido mucho y tratar de buscar inspiración para aquellos que todavía hoy no han podido ir pasando las diferentes etapas del duelo”. “Que ellos sepan que hay gente que está recordando a todos los fallecidos, oficiales y no oficiales”, añade.

La distancia que recorre este deportista a diario es de 3 kilómetros y no está escogida al azar: es el resultado de convertir la cifra oficial de muertos por coronavirus en decímetros y pasarla a kilómetros, aproximadamente 2,6 km.

“Al tercer día recorrí el mismo circuito, unos 2,6 kilómetros, pero salí con una tiza y pinté en el suelo el número de fallecidos oficiales”, cuenta Gustavo a Vozpópuli. Desde entonces, además de calzarse sus deportivas, lleva consigo una linterna (la luz como símbolo de duelo) y una tiza.

Aunque comenzó corriendo solo y de noche, poco a poco ha ido sumándose más gente a su iniciativa y actualmente en Madrid, por la zona de Las Tablas y San Chinarro, salen a andar hasta diez personas. Pero la idea de Gustavo no se limita solo a esta comunidad autónoma: también se ha extendido hasta Albacete, San Sebastián, Galicia e incluso México y Estados Unidos.

Uno de los corredores, además, ha tenido la idea de crear en Twitter la etiqueta #BurnForThemChallenge para el que todo el que quiera pueda compartir a través de esta red social su historia y su homenaje a los fallecidos. No se limita solo a carreras, sino que se puede colaborarsumando kilómetros andando, en bicicleta o practicando otros deportes. "Lo importante es recorrer esa distancia con profundo sentimiento" añade Gustavo.

Aparte de esta iniciativa, Gustavo puso en marcha al principio de la crisis sanitaria la plataforma www.espanacolabora.es en la que recogen información sobre el virus y sobre distintas iniciativas para apoyar a entidades o para reconocer el trabajo de los sanitarios.