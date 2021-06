El Grupo Parlamentario del PSOE en Andalucía, ya bajo control total de Juan Espadas, ha ralentizado esta semana la vuelta al Pleno de la Cámara autonómica –para su debate– de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). Se trata de la nueva ley del suelo impulsada por el Gobierno de PP y Cs, tumbada el pasado 26 de mayo por la abstención de Vox, tras una enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía.

Ahora, cuando parecía que la oferta de diálogo, así como la reunión entre Espadas y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presagiaba una afinidad clara en este proceso parlamentario, el portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha tachado de "injustificable" lo que ha llamado "nuevo bloqueo" del PSOE-A para tramitar "el debate parlamentario" de esta ley, que conservadores y liberales pretendían incluir en el orden del día de la próxima sesión plenaria, prevista para el 7 de julio.

Nieto, que ha comparecido en rueda de prensa este miércoles, ha expuesto que la actitud del principal partido de la oposición, "nos hace dudar de la vocación de diálogo", así como de la voluntad de acuerdos que "los socialistas quieren transmitir". No obstante, lo anterior no le ha impedido reconocer que las conversaciones sobre el proyecto de ley "van por buen camino". Todo ello más allá de que el debate de totalidad del texto, ante el Pleno del Parlamento, no se pueda desarrollar ya la próxima semana.

Y es que PSOE y Adelante Andalucía, de manera conjunta, han impedido en la Mesa del Parlamento que el texto de la Lista entrara en el orden del día de la próxima sesión plenaria. Así pues, tal decisión va a retrasar el inicio del trámite parlamentario de la nueva ley urbanística, al menos otros quince días más.

Desde el PP destacan que esta propuesta legislativa "se ha impulsado con mucho rigor y diálogo y con un consenso altísimo", que incluye un informe unánime favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, así como el apoyo del Consejo Municipalista, "presidido precisamente por un alcalde socialista", ha subrayado Nieto. Se suman, además, los respaldos de agentes sociales tan relevantes como la patronal empresarial andaluza (CEA) y los sindicatos.

La versión del PSOE-A

Por parte del PSOE su nueva portavoz adjunta, María Márquez, una de las caras más visibles del equipo de Juan Espadas en las pasadas primarias contra Susana Díaz, ha justificado su postura en que el PP pretendía "saltarse el Reglamento", debido a que el plazo de enmiendas concluye este fin de semana y, de hecho, Adelante Andalucía, ha anunciado que volverá a presentar una. Al margen de todo lo anterior Nieto defiende que es posible una convocatoria extraordinaria de la correspondiente reunión de la Mesa del Parlamento y Junta de Portavoces.

La diputada por Huelva ha explicado que los populares han pedido tramitar este proyecto "por vía de urgencia", lo que supone acortar plazos, y el Grupo Socialista ha votado a favor, si bien Márquez ha dejado claro que tal respaldo no significa apoyar también que el debate de totalidad de la Lista llegara al próximo Pleno. A pesar de ello, se ha mostrado convencida de que la nueva legislación del suelo podrá debatirse antes de que termine este periodo de sesiones, en julio, al ser agosto inhábil.

Una de las líneas rojas de la Lista, para el PSOE, es delimitar la protección del litoral andaluz en esta nueva ley del suelo, por lo que también han presentado una Proposición no de Ley (PNL) para ser debatida en sede parlamentaria.

La posibilidad de un adelanto electoral

Las prisas y urgencias del PP por debatir de nuevo la Lista, el 7 de julio, han vuelto a alimentar la posibilidad del adelanto electoral. Se trata de una de las llamadas 'leyes estrella' del Gobierno andaluz, junto a la bajada de impuestos, ya en trámite parlamentario. La hoja de ruta trazada por el Ejecutivo que preside Moreno Bonilla es aprobar la Lista antes de final de año (agosto es inhábil). En enero tampoco hay actividad parlamentaria alguna. Si para entonces, como es previsible, PP y Cs llegaran con estas dos grandes reformas aprobadas, el adelanto electoral podría ser más verosímil, a pesar de la persistencia de Moreno en desoír las sugerencias de Génova para acortar la legislatura.

El portavoz del PP ha asegurado que PSOE y Podemos comparten su "miedo" a un adelanto electoral en Andalucía, y tienen una "estrategia perfectamente diseñada" para evitarlo, dada la situación actual de sus partidos. Nieto ha hecho tales afirmaciones al ser preguntado sobre si creía que la postura de ambas formaciones para retrasar la nueva ley del suelo se debía a tratar de evitar un adelanto de comicios.

Mientras tanto Vox, el otro socio disponible para PP y Cs a la hora de buscar apoyos parlamentarios, ha reconocido este miércoles que las conversaciones con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, estaban resultando muy provechosas para reconducir la posición de los de Abascal en cuanto a la Lista.