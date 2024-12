Espadas insiste y se aboca al callejón sin salida de las primarias

El Secretario General del PSOE-A acudía a un Comité Director con una expectación más elevada de lo habitual. Las dudas sobre el liderazgo del PSOE andaluz y la inminencia de unas primarias internas que son definidas como "fiesta de la democracia", pero a la vez como "fratricidas y divisorias", ofrecían la posibilidad de alguna novedad.

Son varias las voces internas que ponen en duda la idoneidad de Espadas como candidato, pero el exalcalde de Sevilla insiste. Ante el máximo órgano de la dirección de la mayor Federación Socialista reunido en Jaén, Juan Espadas no se ha bajado del burro.

Espadas reivindica su trabajo en la oposición en la evaluación de su periplo desde junio del 22, cuando en las autonómicas el PP obtuvo una "mayoría absoluta de rodillo". De cara al futuro del PSOE, el sevillano ha dicho que "sois el máximo organo de dirección de este partido, a partir de aquí esta dirección deja paso y pseo a la militancia", abriendo la puerta a la "renovación de este proyecto", que tendrá lugar en el marco del Congreso regional que del próximo mes de febrero en Armilla (Granada).

Las precandidaturas de posibles aspirantes a liderar el PSOE andaluz se presentarán entre el 7 y 10 de enero. Por ahora, solo existe rumorología ante la que Espadas hace como quien oye llover. El discurso de Espadas en clave interna no ha diferido mucho de los que viene haciendo desde hace meses en el Parlamento andaluz. El Secretario General ha reivindicado la historia socialista, elevando las figuras que el socialismo reivindica nuevamente, merced a los dictámente del Tribunal Constitucional: Manuel Chaves y Griñán han sido ovacionados varias veces en el Comité Director.

Un Comité Director bajo mínimos

El Comité Director es el máximo órgano de la Federación más numerosa (más de 40.000 afiliados) de España. Hoy debía decidir la hoja de ruta del partido en un proceso de debate interno que podría llevar a unas Primarias que, cuando tuvieron lugar en 2021, enfrentando a Juan Espadas a Susana Díaz, dejaron a un partido dividido y desmovilizado a mitad.

Esa división se ha evidenciado hoy, en una cita de máxima expectación, muchas figuras socialistas se han ausentado. De las 421 personas que componen el Comité, se han presentado poco más de 215 acreditaciones, según el partido. Para alcanzar el cuorum de voto de la mitad más uno es necesario la presencia de 211 personas. El Comité echa a andar por los pelos.

Esas 215 figuras socialistas han asistido a un discurso reivindicativa de Espadas que llegaba a Jaén "para decirle alto y claro a los andaluces que aquí está el PSOE-A para ser alternativa de Gobierno". Revindicar a Cháves y Griñán y denostar a la mayoría absoluta de Moreno Bonilla han copado la mayor parte de la intervención del líder socialista.

Espadas ha acusado a Moreno Bonilla de ser meramente "un buen comercial que vende un producto defectuoso o caducado", reivindicando que gracias a Moncloa, Andalucía recibe más fondos y presupuestos del Estado y de Europa que nunca. Sin embargo, la respuesta del PP es de elevar "la capacidad de confrontación como nunca se había visto".

Espadas recuerda que, a pesar de lo que vende el presidente andaluz, "la realidad andaluza es peor". "Nunca antes habíamos estado en todos los indicadores que miden el desarrollo real de la gente en último lugar", ha asegurado.El último bloque de la intervención de Espadas ha reivindicado el trabajo del Gobierno de España. Se ha sorprendido de que la sociedad compre "la atmósfera política" que hace el PP y los medios de comunicación de la derecha y ultraderecha.

Por último, ha hecho un llamamiento a los líderes socialistas a "evitar la tentación de comprar el relato de la derecha", un relato que ha calificado de "tormenta económica, política y judicial" creada por lo que ha llamado entorno mediático que hacen calar "la deshumanizacióny atosigamiento bestial hacia Pedro Sánchez", a quien ha reivindicado.

Sin mención al futuro incierto

Espadas no ha mencionado nada sobre las posibles primarias. Muchos son los que opinan que la celebración de las primarias son un escenario poco deseable. Pero a la vez, varias familias socialistas rechazan que el PSOE andaluz pueda retomar la Junta de Andalucía con el exalcalde sevillano al frente.

Cuatro comicios electorales dan la razón a estos detractores de Espadas. El PSOE no levanta cabeza, nunca había tenido un patrimonio de bancadas tan magro en el Parlamento andaluz y las encuestas del CENTRA -el oficiosamente conocido como CIS andaluz- no dan alivio. El PP de Moreno Bonilla no parece acusar los presuntos casos de corrupción en la sanidad que el PSOE-A ha conseguido poner en la mesa de la Fiscalía Anticorrupción.

Pero, lo cierto es que, aunque aún hay tiempo, no hay alternativas a Espadas. Las cartas que se barajan para la partida a muerte de las primarias son varias. Aún está por ver cuál será la apuesta de Ferraz. Desde Madrid, no hay posicionamiento ya que el liderzgo andaluz debe escogerse por la militancia andaluza. Pero esa es la teoría. El PSOE de Pedro Sánchez tiene peso palpable y asumido en estos procesos.

Precisamente por la proximidad a Ferrez emergen nombres bien conocidos en Andalucía, como la vicepresidenta María Jesús Montero, que ya fue consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía en la administración socialista. También, por su cercanía a Ferraz y al secretario de Organización, Santos Cerdán, otro de los nombres que más suenan es el jiennese Juanfran Serrano. El diputado tiene 36 años, no es una figura "quemada" por la anterior etapa socialistas que perdió las elecciones acosada por las dificultades en sanidad y la corrupción de los ERE.

Pero otros rostros están en la terna. Si las anteriores primarias dejarón a un PSOE con varias familias internas, una de ellas propone a otra mujer: Beatriz Rubiño, posicionada dentro de la familia susanista -de la expresidenta Susana Díaz- y que en mayo renunció a su cargo como secretaria de organización provincial en Málaga por discrepancias internas con la dirección provincia del Málaga, más afín a Espadas. El PSOE-A, con menos escaños y una militancia menos implicada que nunca corre el riesgo de fraccionarse aún más. Espadas no cede, quiere seguir al frente, aún toca ver quién asume el riesgo de provocar las primarias.