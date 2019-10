Abogados de líderes del 'procés' amenazan con denunciar la filtración de la sentencia ante el CGPJ

La defensa de Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull se plantea interponer una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la "filtración" del delito por el que el Tribunal Supremo condenará a los líderes del próces.

Según han adelantado La Vanguardia y El Mundo, los siete magistrados que enjuician a los políticos responsables de organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 los condenarán por sedición, tal y como pedía la Abogacía del Estado, y no por rebelión, que es la postura de la Fiscalía.

"En el caso de confirmarse su veracidad, más allá de una falta de respeto a los acusados y sus familias, una flagrante vulneración del secreto de las deliberaciones regulado en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", afirma el abogado de Sànchez, Rull y Turull, que explica que de confirmarse las "filtraciones", se reserva el derecho a interponer una denuncia ante el CGPJ.

Sorpresa de Marchena

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y responsable de la redacción de la sentencia, Manuel Marchena, ha expresado este sábado su malestar por la filtración de algunos detalles de la sentencia a los líderes independentistas y ha advertido que "una sentencia no está terminada hasta que la firma el último magistrado".

En una conversación informal con periodistas durante la recepción del Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional, Marchena ha hecho esta observación tras conocerse que nueve de los encausados serán condenados por sedición y no por rebelión en la sentencia que, según ha confirmado, se hará pública el lunes o el martes, informa Efe.

Marchena ha lamentado las filtraciones, aunque ha admitido que no se pueden evitar con una sentencia que tiene que pasar por doce personas. En cualquier caso ha advertido de que no se puede confirmar ningún detalle de la sentencia y ha recalcado que "todo está abierto" porque "una sentencia no esta terminada hasta que la firma el ultimo magistrado.

Respuesta del independentismo

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reaccionado este sábado al sentido de la sentencia del Tribunal Supremo que condenará a los dirigentes independentistas por un delito de sedición. "La gente de buen corazón, de valores humanos y de democracia, piense lo que piense sobre la independencia, una condena contra gente de bien, honesta, pacífica y altruista, también la sentirá suya, y la sentirá injusta. Y reaccionarán. Cada uno a su manera. Pero no lo olvidarán", ha señalado a través de un mensaje en la red social Twitter.

Por su parte, el actual jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra, ha llamado a la sociedad catalana a manifestarse "pacíficamente para defender la libertad, la democracia y, por encima de todo, la dignidad del pueblo" frente a la sentencia Alto Tribunal sobre el proceso independentista.

Asimismo, el coordinador nacional de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tachado este sábado de injusto el juicio del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas y ha defendido que "la única sentencia justa es la absolución".

En su discurso ante el Consejo Nacional de ERC, ha asegurado que "el procedimiento que se ha seguido, la prisión preventiva y las demás medidas cautelares y provisionales que se han adoptado son absolutamente injustas".

"Una sentencia que no sea la absolución será la confirmación de que, en el Estado español, los derechos y las libertades pasan a ser sentenciados y que se sentencian, no solo nuestros compañeras y compañeros, sino toda la ciudadanía", ha añadido.