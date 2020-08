La abogada que denunció a Calvente por acoso: "Te echo de menos, eres el mejor"

La juez ha archivado la causa contra el excoordinador del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, acusado de acoso sexual por parte de una excompañera, Marta Flor Núñez. Este lunes se han hecho públicos unos chats en los que Núñez afirmaba que echaba de menos al abogado.

Marta Flor Núñez presentó una querella contra el exabogado de la formación de Pablo Iglesias por acoso sexual y laboral. La letrada aseguró que Calvente había atentado contra su "dignidad como mujer, persona y trabajadora".

La formación, por su parte, decidió despedir a Calvente, alegando que se le había abierto un expediente por la presunta comisión de estos delitos. Sin embargo, el exabogado 'morado' afirmó que si fue denunciado fue porque se negó a filtrar un informe a la Fiscalía.

Finalmente, el pasado día 29, la juez archivó la causa contra el exabogado del partido porque no aprecia indicios de delito en la actuación de Calvente, siguiendo el criterio de la Fiscalía.

El piropo no es que te lo haya dicho a ti. El piropo es que esto se lo he dicho a todo el mundo antes que a ti"

Ahora, se han hecho públicos unos chats en los que Marta Flor Núñez enviaba mensajes a Calvente asegurando que era "el mejor abogado" y que le echaba mucho de menos, según informa 'Okdiario'.

"El mejor abogado"

En febrero de 2018 -Calvente fue despedido en diciembre de 2019-, Núñez señaló que el ex coordinador era "el mejor abogado" que conocía. "Y conozco mucho y muchas", dijo.

Calvente, por su parte, afirmó: "Ostras Marta, menudo piropo. Me haces sonrojarme". A lo que su excompañera le contestó: "No te equivoques, el piropo no es que te lo haya dicho a ti. El piropo es que esto se lo he dicho a todo el mundo antes que a ti".