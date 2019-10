Abascal emprende una gira frenética para ganar peso en las plazas medianas

Santiago Abascal no para. Desde que el pasado 24 de septiembre se disolviesen las Cortes y se convocasen nuevas elecciones generales, el líder de Vox ha emprendido una frenética gira por diversas provincias para arañar votos en las plazas medias.

Algo más calmado que el popular Pablo Casado en los albores del 28-A, cuando llegó a acudir a tres actos al día en un intento de rescatar a un Partido Popular sumido en la crisis tras la defenestración de Mariano Rajoy, Abascal se ha fijado como estrategia ganar peso a nivel territorial y ya ha visitado una decena de ciudades en lo que va de octubre.

Volverá el próximo 1 de noviembre a Barcelona para abrir allí la campaña

Cataluña será uno de los platos fuertes. El presidente de Vox se desplazó a Barcelona el 1-O, coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum ilegal, para visitar el cuartel de la Guardia Civil situado en Travessera de Gràcia.

Se acercó hasta la puerta para saludar a los efectivos que custodian la entrada del cuartel, pero no accedió al no disponer de autorización. El líder de Vox aseguró que su intención era simplemente saludar a los agentes que estaban allí y no entrevistarse con ningún responsable. Volverá el próximo 1 de noviembre para abrir allí la campaña.

De Don Pelayo el 28A a Cataluña el 10N

Desde Barcelona, y a nueve días de que tengan lugar los comicios, Abascal lanzará su mensaje de unidad y defensa de España bajo el lema 'España Siempre'. En la pasada campaña, la del 28A, el líder de Vox se abrió paso desde Asturias donde rindió homenaje a Don Pelayo, el lugar donde se valora que se inició la Reconquista.

Aparte de la comunidad gobernada por Torra, el dirigente de Vox ha visitado decenas de ciudades desde principios de octubre. En algunas de ellas, como Cáceres, el partido acaba de perder la única representación que tenía en los ayuntamientos. En otras ha cambiado los numeros uno en las listas para el 10N.

El pasado 6 de octubre, Vox celebró un multitudinario acto en Vistalegre, de Madrid, para rememorar el éxito de hace once meses cuando se presentaron, en el mismo lugar, dispuestos a "defender y fortalecer España, nuestra patria".

Después de sacar músculo en la mencionada plaza de toros, Abascal continuó su ronda por Guadalajara. Allí presentó a su candidato al Congreso de los diputados por esa provincia, Ángel López, ex presidente de la Federación Española de Caza.

Goteo de dimisiones

Aunque se trata de un candidato que no es de allí, el dirigente de Vox destacó su conocimiento del medio rural y confía en poder obtener el diputado por Guadalajara que, en las pasadas elecciones, se les quedó a poco menos de 3.300 votos.

El domingo 13 de octubre se plantó en Valladolid, donde recientemente dimitió la presidenta del Comité Ejecutivo provincial, Sofía Muñoz Casares "por motivos personales". El partido nombró una Comisión Gestora. Estuvo acompañado por el candidato a la Cámara Baja por Valladolid, Pablo Sáez, único diputado que obtuvo la formación verde en Castilla y León.

El lunes siguiente Abascal fue a Cáceres, donde ha perdido el único concejal del que disponía en el ayuntamiento. Se llama Teófilo Amores, abandonó el partido, entre otras cosas, porque quiere seguir hablando "con libertad". Ahora mantiene su acta como concejal no adscrito en la corporación municipal y la formación está pidiendo que la entregue.

Sentencia del procés, Franco...

El turno de Ávila fue el 15 de octubre. Allí se presentó como la "única" alternativa política y patriótica existente en España "que nunca pactará con el PSOE". Ya había salido a la luz la sentencia del procés, a la que tachó de "vergonzosa". Abascal insistió en que Cataluña "siempre ha sido, es y será española".

El miércoles 16 fue a Córdoba y al día siguiente, a Almería. Inició su discurso hablando de la exhumación del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, un tema que se convertiría en una constante a lo largo de su intervención.

Este fin de semana celebra actos en Bilbao y Burgos. El lunes visita Albacete; el martes, Málaga -donde padece una de sus mayores crisis internas- y el miércoles 23 de octubre, el líder de Vox estará en Illescas. La hiperactividad de Abascal de cara a los nuevos comicios contrasta con la del resto de formaciones, cuyos despliegues a nivel territorial aún no han alcanzado tal ritmo.