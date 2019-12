Pere Aragonès exige a Sánchez una solución para los presos por el 'procés'

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha exigido una "solución" para los políticos encarcelados por el procés como condición para que su partido, ERC, se abstenga en una investidura de Pedro Sánchez.

Aragones se ha expresado en estos términos en una entrevista concedida a La Vanguardia en la que ha dejado en el aire convertir al líder del PSOE en presidente del Gobierno antes de que acabe 2019. "Es más importante un pacto con buenos contenidos y poner las paredes maestras para la resolución del conflicto que un acuerdo rápido que no lo haga", ha dicho.

Aragonés ha adelantado que su formación decidirá "al final de la negociación" si se mueven del no inicial a Sánchez, aunque puntualiza que "todavía estamos lejos de un acuerdo".

El dirigente republicano argumenta que "no tiene sentido iniciar una dinámica de diálogo donde una de las partes tiene que defenderse de la represión del otro" y añade que "todo lo que ayude en esa línea será bienvenido".

Aragonés confirma que en los últimos días ha hablado con el candidato socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, pero no desvela si se ha visto personalmente con él. "No es una cuestión de formatos ni de instrumentos", responde Aragonés a la pregunta de si se ha entrevistado personalmente con Sánchez. "Lo más importante es poder hablar y eso no tendría que ser noticia", aduce.

Crispación por las negociaciones con ERC

En el seno del PSOE no están gustando las conversaciones con los independentistas. Líderes regionales como Javier Lambán o Emiliano GArcía-Page han mostrado su malestar con que ERC sea la llave de la investidura de Pedro Sánchez.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya arremetió contra estas posturas el pasado sábado, cuando advirtió que aquellos que se sorprenden de que hablen con los republicanos tendrían que "hacerselo mirar".

Peores resultados

Las negociaciones que el PSOE está manteniendo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) restarían votos a los de Sánchez ante unas eventuales terceras elecciones.