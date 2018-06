El PP se salva de la condena por la financiación de Valencia porque nadie lo pidió

La Audiencia Nacional no ha condenado al PP a título lucrativo por la financiación irregular de Valencia a diferencia de lo que sucedió hace unos días en la sentencia sobre la primera época de Gürtel. Según informan a este periódico diversas fuentes jurídicas conocedoras del caso, la razón se debe a que ni la Fiscalía ni la acusación popular lo solicitaron durante el proceso.

La sentencia conocida este lunes da por probado que existió “financiación irregular” del PP valenciano y lo explica de un modo gráfico: “ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos”. Estas prácticas de las que se benefició económicamente el PP tuvieron lugar en las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008.

Ni los escritos de acusación de las partes personadas ni luego durante el juicio se pidió incluir al PP como responsable a título lucrativo. Esto impide también que el partido político tenga que devolver el dinero del que se benefició y que asciende a casi dos millones de euros, según la sentencia.

En concreto, la sentencia cifra en 1.234.109 euros el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización en relación con los actos ejecutados para las elecciones de 2007. Con motivo de las elecciones de 2008, el juez cifra en 801.810 euros por los servicios prestados por la empresa de la trama Orange Market SL y que tampoco fueron objeto de facturación y contabilización. "Las cuentas del PP de Valencia estaban a una distancia abismal de reflejar una imagen fiel a su situación financiera", según el magistrado que firma la sentencia, José María Vázquez Honrubia, quien muestra su "desazón" porque entre los condenados "no están todos los que son".

En el caso de la rama principal de Gürtel, la misma Audiencia Nacional condenó al PP a pagar como partícipe a título lucrativo 133.628,48 euros "de modo directo y solidario" con los también condenados Guillermo Ortega, José Luís Peñas, Juan José Moreno, Carmen Rodríguez Quijano, Francisco Correa y Pablo Crespo. También otros 111.864,32 euros por los gastos referidos a la campaña electoral de las elecciones del 25 de mayo de 2003 con el alcalde de Pozuelo y ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda.

Responsabilidad civil

En el año 2010 se modificó el Código Penal (artículo 31 bis de la Ley Orgánica 5/2010) para que una persona jurídica como un partido político pudiese ser condenado penalmente. Todos los hechos ocurridos antes de ese año quedan exentos al no poder aplicarse la ley retroactivamente. Pero la condena a título lucrativo afecta a una responsabilidad civil y va por otra vía. De hecho, la primera fase de Gürtel en la que el PP sí fue condenado afecta a hechos comprendidos entre 1999 y 2005, antes incluso que las campañas electorales de Valencia.

A finales del año 2014, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, confirmó un auto del juez investigador de la primera fase de Gürtel, Pablo Ruz, en la que se incluía la figura de la responsabilidad a título lucrativo. Meses después, en marzo de 2015, Ruz mandó a juicio a los acusados a través de un auto en el que acusaba al PP al entender que "se benefició al ahorrarse la financiación de las campañas electorales en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda".

Se discutió la opción

Fuentes de la acusación popular ejercida por ADADE en el caso de la trama valenciana admiten que discutieron esta cuestión con la Fiscalía Anticorrupción. Según explican a este periódico, el Ministerio Público les argumentó que los hechos analizados no conllevan un perjuicio económico y que era “complicado” conseguir la condena. Recuerdan que esta posibilidad tampoco estaba incluida en el auto que llevaba a juicio a los acusados. La causa llegó a la Audiencia Nacional procedente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. ADADE culpa a la investigación que se realizó en ese tribunal, según denuncian, sujeta a numerosas presiones.

Los representantes de la Fiscalía en este caso eludieron ante este periódico ofrecer una explicación al respecto. La propia ADADE añade que no solicitó la condena a título lucrativo durante el juicio -una vez los empresarios reconocieron los hechos- porque la Fiscalía les dijo que existía numerosa jurisprudencia que impide a las acusaciones populares solicitar en solitario las responsabilidades civiles. El Ministerio Público mantuvo su postura de no pedirlo tampoco. Otras fuentes consultadas explican que al no haberlo hecho previamente ya no se puede modificar en el juicio por la indefensión que le hubiese generado al PP.